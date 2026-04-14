Ξεκίνησαν οι εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του πρασίνου στο Δήμο Ηρακλείου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπέγραψε στις αρχές Απριλίου ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, αυτές τις ημέρες, εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού πραγματοποιούνται με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου στην παραλιακή Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου και στην Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη σχετική σύμβαση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων, 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, η προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, ο τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, οι αρδευτικές εργασίες, η αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, κ.α..

Στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των Δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Η σύμβαση του έργου, ύψους 2.910.434,37 ευρώ, έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο και η χρηματοδότησή της γίνεται από πόρους του Δήμου Ηρακλείου.