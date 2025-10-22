TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Μετά την ισπανική Marca και το βρετανικό «TNT Sports» αναφέρθηκε στην τραγική απόφαση του Ελβετού ρέφερι, Ουρς Σνάιντερ, να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 2-1 το παιχνίδι με πέναλτι του Ελ Κααμπί και έδειχνε να κοιτάζει στα μάτια την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα, αλλά ο ρέφερι της αναμέτρησης με μια αδιανόητη απόφαση απέβαλε τον Σαντιάγκο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο σχολιαστής του «TNT Sports» αναφέρθηκε στη φάση του Αργεντινού μέσου, τονίζοντας ότι το μαρκάρισμα του Λατινοαμερικάνου άσου του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καμία περίπτωση για δεύτερη κίτρινη κάρτα. «Είδα τον διαιτητή σε όλο το παιχνίδι να δίνει πολύ εύκολα κίτρινες κάρτες, ακόμα και σε μαρκαρίσματα που ήταν απλά φάουλ. Στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε, ο Αργεντινός αγγίζει τον αντίπαλό σαν να τον αγγίζει ένα… φτερό και ο Κασάδο έπεσε λες και δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι», ανέφερε ο σχολιαστής του βρετανικού Μέσου. Μάλιστα, το «TNT Sports» τονίζει ότι η συγκεκριμένη φάση ήταν καταλυτική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.