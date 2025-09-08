Το Επιμελητήριο Χανίων στη 89η ΔΕΘ

«89η Δ.Ε.Θ.: Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) – με Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χανίων – στη Γενική της Συνέλευση Αποφασίζει Παρέμβαση με Διοργάνωση Συνεδρίου στα Χανιά & θέμα: «Αναπτυξιακή Συμμαχία Διαφάνειας».

Το Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Makedonia Palace” η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία της ηγεσίας των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων της χώρας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. O υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε για την ανάγκη μεταβολής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ δεσμεύτηκε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Τοποθέτηση σχετικά με τη διασύνδεση ΑΑΔΕ -ΓΕΜΗ έκανε και ο διοικητής ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής. Στο δείπνο που ακολούθησε παραβρέθηκε και ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, εξελίχθηκε πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνη Ροκάκη, με στρατηγικό στόχο τη συγκρότηση «Αναπτυξιακής Συμμαχίας Διαφάνειας». Πιο συγκεκριμένα, κατά την εισήγησή του, πρότεινε τα εξής:

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, εθνικός θεσμικός φορέας της Επιχειρηματικότητας, οφείλουμε με πρωτοβουλία μας να πρωταγωνιστήσουμε στην εθνική πρόκληση, προωθώντας τη συγκρότηση «Αναπτυξιακής Συμμαχίας Διαφάνειας»

Η Επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων προτείνουμε λοιπόν συμβολικά στις 9 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, να φιλοξενήσουμε στα Χανιά τη διοργάνωση πανελλήνιου συνεδρίου της «Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος» με θέμα: «Αναπτυξιακή Συμμαχία Διαφάνειας».

Ήλθε η ώρα να επιδιώξουμε συναινετικά – με τη στήριξη της «Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» – την προώθηση στενότερης και πολυδιάστατης συνεργασίας των θεσμικών εκπροσώπων των Πολιτικών, Δικαστικών, Παραγωγικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών δυνάμεων της χώρας.

Για να συγκροτηθεί η νέα αναπτυξιακή συμμαχία και να συζητηθούν όλες οι στρατηγικές προτάσεις για την ενεργοποίησή της. Έχουμε χρέος να δουλέψουμε μαζί με θάρρος – ενωμένοι απέναντι στις παθογένειες που πληγώνουν την Ανάπτυξη της πατρίδας μας, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας που θα προστατέψουν τον εθνικό μας πλούτο, το Μέλλον των παιδιών μας».

Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με τη συμμετοχή και της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Χανίων πραγματοποίησαν τα εγκαίνια των περιπτέρων τους, με στόχο την αναβάθμιση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων τους. Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων θεσμικών εκπροσώπων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, και ο υφυπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος Δήμας.