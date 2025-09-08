ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη 89η ΔΕΘ με 8 επιχειρήσεις – μέλη του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη 89η ΔΕΘ με 8 επιχειρήσεις – μέλη του

Ενεργή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει και φέτος το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – στηρίζοντας την εξωστρέφεια των μελών του και την προσπάθειά τους για προσέγγιση νέων αγορών.
Στο περίπτερο 2, stand 18, που διαθέτει το Επιμελητήριο στην 89η ΔΕΘ, φιλοξενούνται οκτώ επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων δήλωσαν εγκαίρως συμμετοχή και λαμβάνουν μέρος με χαμηλό κόστος στη μεγαλύτερη Διεθνή έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

• REVITUP LIMITED
• TRAVEL ID ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.
• ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – EROS CRETAN PRODUCTS, ΕΡΩΣ
• ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
• ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – AGROULIDA CRETAN OLIVE GROVES
• ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – MINOAN POTTERY HOULAKIS

Με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τον χώρο του περιπτέρου για επιχειρηματικές συναντήσεις, αλλά και πωλήσεις των προϊόντων τους, όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες να γνωρίσουν τα κρητικά προϊόντα.

Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, συνοδευόμενος από μέλη της Διοίκησης. «Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η ΔΕΘ εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εταιρειών από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό σημείο για την ελληνική επιχειρηματικότητα» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Καρκανάκης και υπενθύμισε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει καταρτίσει πρόγραμμα εξωστρέφειας για να ενισχύσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, καλώντας τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου ν΄ αξιοποιούν τέτοιες ευκαιρίες.

Η 89η ΔΕΘ, θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η φετινή κορυφαία διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ομώνυμου φορέα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε...

0
Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος Παρά τις...

Χανιά:“ Τελετή Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων του...

0
Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται το πρόγραμμα Αγιασμού των...

Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε...

0
Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος Παρά τις...

Χανιά:“ Τελετή Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων του...

0
Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται το πρόγραμμα Αγιασμού των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Επιμελητήριο Χανίων στη 89η ΔΕΘ
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Ψήφισμα του Συλλόγου «Φίλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του Νικόλαου Παπαδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST