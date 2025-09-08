Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη 89η ΔΕΘ με 8 επιχειρήσεις – μέλη του

Ενεργή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει και φέτος το Επιμελητήριο Ηρακλείου – μέλος του Enterprise Europe Network – στηρίζοντας την εξωστρέφεια των μελών του και την προσπάθειά τους για προσέγγιση νέων αγορών.

Στο περίπτερο 2, stand 18, που διαθέτει το Επιμελητήριο στην 89η ΔΕΘ, φιλοξενούνται οκτώ επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων δήλωσαν εγκαίρως συμμετοχή και λαμβάνουν μέρος με χαμηλό κόστος στη μεγαλύτερη Διεθνή έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

• REVITUP LIMITED

• TRAVEL ID ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

• ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – EROS CRETAN PRODUCTS, ΕΡΩΣ

• ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.

• ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – AGROULIDA CRETAN OLIVE GROVES

• ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – MINOAN POTTERY HOULAKIS

Με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τον χώρο του περιπτέρου για επιχειρηματικές συναντήσεις, αλλά και πωλήσεις των προϊόντων τους, όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες να γνωρίσουν τα κρητικά προϊόντα.

Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, συνοδευόμενος από μέλη της Διοίκησης. «Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η ΔΕΘ εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εταιρειών από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό σημείο για την ελληνική επιχειρηματικότητα» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Καρκανάκης και υπενθύμισε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει καταρτίσει πρόγραμμα εξωστρέφειας για να ενισχύσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, καλώντας τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου ν΄ αξιοποιούν τέτοιες ευκαιρίες.

Η 89η ΔΕΘ, θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η φετινή κορυφαία διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ομώνυμου φορέα.