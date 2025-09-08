Χανιά:Ψήφισμα του Συλλόγου «Φίλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την απώλεια του Νικόλαου Παπαδάκη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

“ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Φίλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, αφού η αντιπροσωπεία του επέστρεψε στα Χανιά από την Κάσο. Είχε μεταβεί στο νησί για τις εκεί τελετές ονοματοδοσίας του μονοπατιού «Ελευθέριος Βενιζέλος», εκτελώντας αποστολή του Ιδρύματος στην οποία θα ηγείτο ο Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Παπαδάκης. Η θλιβερή είδηση της απώλειάς του έφτασε σε εμάς ενώ ήδη βρισκόμασταν στην Κάσο.

Τα μέλη του Συμβουλίου με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούν τον Πλαστουργό του Ιδρύματος. Τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του έργου του μεγάλου πολιτικού άνδρα. Στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του και στη δημιουργία παρακαταθήκης για το μέλλον με το πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος.

Και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

2. Να εκφωνηθεί αποχαιρετιστήριος λόγος από την Πρόεδρο του Συλλόγου.

3. Να κατατεθεί στεφάνι και χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα στη μνήμη του.

4. Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένεια.

5. Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του σε όλο το δυναμικό του Ιδρύματος και να δηλώσει ότι σύσσωμος ο Σύλλογος των Φίλων θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο που θεμελίωσε και ανέδειξε ο εκλιπών.

Η Πρόεδρος

Αργυρώ Χανιωτάκη – Σμυρλάκη

Οι αντιπρόεδροι

Γρηγορία Μαλεφάκη

Σήφης Μαρκάκης

Η Γενική Γραμματέας

Κατερίνα Πετράκη – Αρχοντάκη

Τα μέλη

Γεώργιος Γαλάνης

Γιάννης Δασκαλάκης

Κώστας Καλογερής

Τζίνα Καλογερή – Παυλάκη

Νίκος Κονταδάκης

Αριστείδης Μπολιουδάκης

Τιμολέων Φραγκάκης

Δημήτρης Χαλιβελάκης

Δήμητρα Χανιωτάκη