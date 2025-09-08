Ηράκλειο:Το πρόγραμμα αγιασμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα τελεστεί ο αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται γνωστό ότι οι ώρες τέλεσης του αγιασμού για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι οι εξής:
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
• 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 10:00 π.μ.
• 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:30 π.μ.
• 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
• 1ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου – Ώρα 08:30 π.μ.
• 2ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:30 π.μ.
• Ειδικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:30 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
• Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:00 π.μ.
ΛΥΚΕΙΑ
• Λύκειο Αρκαλοχωρίου – Ώρα 10:15 π.μ.
• ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου – Ώρα 09:00 π.μ.
2. ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ:
• Νηπιαγωγείο Καστελλίου – Ώρα 10:00 π.μ.
• Δημοτικό σχολείο Καστελλίου – Ώρα 10:00 π.μ.
• Γυμνάσιο Καστελλίου – Ώρα 09:00 π.μ.
• Λύκειο Καστελλίου – Ώρα 09:00 π.μ.
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
• Νηπιαγωγείο Θραψανού – Ώρα 09:30 π.μ.
• Δημοτικό σχολείο Θραψανού – Ώρα 09:30 π.μ.
• Γυμνάσιο Θραψανού – Ώρα 10:15 π.μ.