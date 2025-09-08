Πρόγραμμα παρουσίας Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στον ετήσιο αγιασμό των σχολείων: Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, θα παραστεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στην καθιερωμένη τέλεση των αγιασμών σε σχολικές μονάδες του Δήμου.

Τον Δήμαρχο Χανίων θα συνοδεύουν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Ι. Βαρδάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, Ζαχάρης Μαυριδάκης.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

09:00 – 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων & 3ο -4ο Νηπιαγωγείο

09:30 – 4ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων & 33ο Νηπιαγωγείο

10:00 – 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

10:45 – 1ο,17ο και 28ο Πολύ-νηπιαγωγείο (Εργατικό Κέντρο Χανίων)

11:30 – Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων (Μέγαρο Παπαδόπετρου)