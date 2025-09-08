Δήμος Γόρτυνας:Βράβευση νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε μια ξεχωριστή βραδιά, στο Μετόχι των Τριών Ιεραρχών, στο Λουσούδι

Τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακές σχολές της προτίμησής τους, βράβευσε ο Δήμος Γόρτυνας, σε μια ξεχωριστή βραδιά, στο Μετόχι των Τριών Ιεραρχών, στο Λουσούδι.

Η βράβευση των επιτυχόντων των Λυκείων Αγίων Δέκα, Αγίας Βαρβάρας και Ασημίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης της Αστερουσίων Πολιτείας, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας.

Οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες βραβεύτηκαν για την προσπάθεια, την αφοσίωση, την επιμονή και την επιτυχία τους, με την πολύτιμη συμβολή των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας, κ.κ. Μακάριου, του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, του Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Κουδουμά, Αρχιμ. Μακάριου Σπυριδάκη, της Εντεταλμένης Συμβούλου Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένης Μαράκη – Μπελαδάκη, των αντιδημάρχων Κωνσταντίνου Κοκκινάκη, Στέλιου Σηφάκη, Γρηγόρη Μουλιανάκη, της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Σέγκου, των προέδρων των κοινοτήτων Σταβίων, Γιώργου Καραταράκη και Στερνών, Νίκου Τσατσάκη, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη ενός πολυσχιδούς σχεδίου ανάπτυξης, που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και την κοινοτική ζωή με την πνευματική αναγέννηση και έρευνα, αντλώντας έμπνευση από το πνευματικό κέντρο γραμμάτων και τεχνών που λειτούργησε τον 14ο αιώνα, από τον λόγιο και μοναχό Ιωσήφ Φιλάγρη.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απόδοση δώρου εκ μέρους της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Κουδουμά στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας, κ.κ. Μακάριο, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από την εκλογή του στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας. Η τιμητική αυτή πράξη ανέδειξε την πνευματική προσφορά, την πολιτιστική αναγέννηση και την κοινωνική δράση που σφράγισαν την διακονία του, καρπός της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η καθοριστική συμβολή του στην αναστήλωση του Μετοχίου των Τριών Ιεραρχών.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε επίσης το έργο και η καθοριστική συμβολή διακεκριμένων πανεπιστημιακών και ερευνητών, οι οποίοι, με το κύρος και την πολυετή επιστημονική τους προσφορά, φωτίζουν όχι μόνο την μελέτη και την ανάδειξη, αλλά και την ουσιαστική κατανόηση της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμικού πλούτου των Αστερουσίων, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση ενός νέου οράματος για το μέλλον της περιοχής:

● Δημήτριος Τσουγκαράκης, Ομ. Καθηγητής Βυζαντινολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης.

● Ελένη Αγγελομάτη – Τσουγκαράκη, Ομ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

● Ευστάθιος Μακρής, Αν. Καθηγητής Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου

● Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης.

● Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής Καινής Διαθήκης, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ.

● Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Αν. Καθηγητής Ερμηνείας Καινής Διαθήκης, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ.

● Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αν. Καθηγητής Δογματικής και Πολιτισμού, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ.

● Ιωάννα Κομνηνού, Επ. Καθηγήτρια Θεωρίας & Πράξης της Χριστιανικής Αγωγής, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ.

● Αναστάσιος Ακρίδας, Εκλεγμένος Καθηγητής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ.

● Βασίλης Κάντας, Διδάσκων, Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

● Ανδρέας Γιακουμάκης, Διδάσκων Βυζαντινής Παραδοσιακής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης, Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.

● Ζαχαρίας Καλοχριστιανάκης, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας.

● Γεώργιος Γρ. Σταματάκης, Συγγραφέας, Λαογράφος.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ζωντανή αναβίωση ύμνων και ψαλμών του 14ου αιώνα, με συνοδεία μουσικών οργάνων, από την Χορωδία και Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Την διδασκαλία και διεύθυνση είχε ο κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Τίτου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό και εικαστικές παρεμβάσεις και ολοκληρώθηκε με την αστροπαρατήρηση, που επιμελήθηκαν οι συνεργάτες του Συλλόγου Φίλων Αστροπαρατηρητών Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λουκά Ζιάρα και του Χρήστου Καλαϊτζόγλου, καθώς και της συντονιστικής ομάδας του Οργανισμού Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού LOOX, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη:

Εναλλακτικές Διαδρομές Πολιτισμού, Πίστης, Πνευματικότητας και Ψηφιακής Δημιουργίας», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με την έμπρακτη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Γόρτυνας και τοπικών φορέων. Το πρόγραμμα φιλοξένησε, για μία ολόκληρη εβδομάδα, περισσότερους από 70 ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, καλλιτέχνες και στελέχη της πολιτιστικής διπλωματίας, οι οποίοι συνέπλεξαν την επιστημονική έρευνα με την δημιουργική έκφραση, την τέχνη με την τεχνολογία και την παράδοση με την καινοτομία, μετατρέποντας τα Αστερούσια σε εργαστήριο διαλόγου, συνεργασίας και πολιτιστικής αναγέννησης.

Η Αστερουσίων Πολιτεία συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο πίστης, πολιτισμού, θεολογίας και καινοτομίας, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις των Αστερουσίων μπορούν να εμπνεύσουν νέα μοντέλα κοινοτικής ζωής, περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτιστικής αναγέννησης. Ο Δήμος Γόρτυνας στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως μοχλού πνευματικής καλλιέργειας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή.

Φωτογραφίες: Νίκος Διάκος