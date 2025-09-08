Χανιά:“ Τελετή Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πλατανιά”.

Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται το πρόγραμμα Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
• ΩΡΑ 08:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Πλατανιά
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Πλατανιά
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Γερανίου
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Μάλεμε
• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο Πλατανιά
• ΩΡΑ 11:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Γερανίου (στο Μόδι)
• ΩΡΑ 19:00 μ.μ. Αγιασμός του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά, στα εργαστήρια του στο Ταυρωνίτη.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Ταυρωνίτη
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Βουκολιών
• ΩΡΑ 9:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη
• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Βουκολιών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Κολυμβαρίου
• ΩΡΑ 9:45 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Κολυμβαρίου
• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου
• ΩΡΑ 12:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Σπηλιάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
• ΩΡΑ 08:45 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Αλικιανού
• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Αλικιανού
• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Σκινέ-Φουρνέ
• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Βατολάκου
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα παραστεί στους Αγιασμούς των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Μουσούρων.