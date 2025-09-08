ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“ Τελετή Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πλατανιά”.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται το πρόγραμμα Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
• ΩΡΑ 08:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Πλατανιά

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Πλατανιά

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Γερανίου

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Μάλεμε

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο Πλατανιά

• ΩΡΑ 11:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Γερανίου (στο Μόδι)

• ΩΡΑ 19:00 μ.μ. Αγιασμός του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά, στα εργαστήρια του στο Ταυρωνίτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Ταυρωνίτη

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Βουκολιών

• ΩΡΑ 9:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Βουκολιών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 9:45 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 12:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Σπηλιάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
• ΩΡΑ 08:45 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Αλικιανού

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Αλικιανού

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Σκινέ-Φουρνέ

• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Βατολάκου

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα παραστεί στους Αγιασμούς των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Μουσούρων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε...

0
Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος Παρά τις...

Δήμος Γόρτυνας:Βράβευση νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε...

0
Τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για την εισαγωγή τους...

Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε...

0
Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος Παρά τις...

Δήμος Γόρτυνας:Βράβευση νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε...

0
Τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για την εισαγωγή τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Βράβευση νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε μια ξεχωριστή βραδιά, στο Μετόχι των Τριών Ιεραρχών, στο Λουσούδι
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του στην Αγία Πελαγία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST