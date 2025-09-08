Ηράκλειο:17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του στην Αγία Πελαγία

Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Παρά τις αρχικές πληροφορίες πως ο οδηγός του φορτηγού ήταν 25 ετών, ο οδηγός ήταν ανήλικος και συγκεκριμένα 17 ετών – Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο όχημα, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη να τον απεγκλωβίσουν – Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες , φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε συγγενικό του πρόσωπο

Νεότερες πληροφορίες ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Αγία Πελαγία – Φόδελε.

Ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του δεν ήταν 25 ετών, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά μόλις 17 ετών, λίγο πριν κλείσει τα 18 του.

Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σε συγγενικό πρόσωπο του άτυχου νεαρού, μετά από τις έρευνες των Αρχών.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.https://www.neakriti.gr/