Νυχτερινές εργασίες διαγραμμίσεων στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαγραμμίσεων, και κατά τη διάρκεια της νύχτας όπου αυτό είναι εφικτό, στην πόλη του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, έχει ξεκινήσει η επαναδιαγράμμιση στην παραλιακή λ. Νεάρχου από τη συμβολή της με την λ. Στ. Καζαντζίδη μέχρι τη συμβολή της με την λ. Εθνικής Αντιστάσεως στην είσοδο του λιμανιού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαγραμμίσεις μέχρι και την πλατεία 18 Άγγλων και στη συνέχεια να επεκταθούν στη λ. Ικάρου, περιμετρικά της πλατείας Ελευθερίας, στη Λ. 62 Μαρτύρων και στους κόμβους της λ. Δημοκρατίας και της Γεωργίου Παπανδρέου.

Παράλληλα, με ίδια μέσα της Τεχνικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαγράμμισης έξω από τις σχολικές μονάδες του Ηρακλείου, μια διαδικασία η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
