Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη FOOD EXPO 2026

Στην κορυφαία έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO 2026 στην Αθήνα συμμετέχει για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ανοίγοντας δρόμους εξωστρέφειας στις επιχειρήσεις – μέλη του.

Στο περίπτερο φιλοξενούνται επιχειρήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, οι οποίες, έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με εξαγωγείς και εκπροσώπους εταιρειών, με τη στήριξη στελεχών του Επιμελητηρίου.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΡΕΜΕΝΤΖΑ Ι.Κ.Ε., CRETAN SPIRITS distillery Ι.Κ.Ε.

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – PREMIUM CRETE

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Ο.Ε

FESTOS GROUP Ι.Κ.Ε.

Η FOOD EXPO 2026, καθιερωμένη ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πραγματοποιείται από 14 έως 16 Μαρτίου στο Metropolitan Expο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών, food traders, retailers, διανομέων και αγοραστών από όλο τον κόσμο.

Κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης τόνισε οτι « η FOOD EXPO αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά τροφίμων και ποτών, με ανερχόμενη δυναμική και εξαιρετικά αποτελέσματα για τους επιχειρηματίες που επενδύουν στην εξωστρέφεια» επισημαίνοντας ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου επενδύει σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις επιχειρήσεις – μέλη του που χαράζουν τη δική τους πορεία στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα και στηρίζει την προσπάθειά τους σε όποιο βήμα χρειαστούν.

Η επιλογή των επιχειρήσεων που φιλοξενούνται στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έγινε μετά από ανοιχτή πρόσκληση και με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μηνάς Μελισσείδης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παράσχος Τζόρβας, η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης κα Άρτεμις Μαυράκη, η Διευθύντρια κα Αικατερίνη Τζανάκη και η υπεύθυνη επιχειρηματικής υποστήριξης κα Λένα Στεφανουδάκη.