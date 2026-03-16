Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 Παράταση προθεσμίας για τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους δημιουργούς και παραγωγούς της Κρήτης να συμμετάσχουν και να αναδείξουν τα μοναδικά γαστρονομικά προϊόντα και δώρα του νησιού.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παραγωγούς, δημιουργούς και επιχειρήσεις που σχεδιάζουν ή παράγουν τοπικά γαστρονομικά ή χειροτεχνικά δώρα, που συνδέονται με την κρητική διατροφή και τη γαστρονομική παράδοση. Στόχος είναι η ανάδειξη και προώθηση προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν αυθεντικούς πρεσβευτές της κρητικής γαστρονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα επιλεγμένα γαστρονομικά δώρα θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Κρήτη στο διεθνές World Food Gift Challenge 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από πολλές χώρες και αναδεικνύοντας τις καλύτερες προτάσεις γαστρονομικών δώρων παγκοσμίως.

Η διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία φέτος, καθώς η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026, μια σημαντική διεθνή διάκριση που αναγνωρίζει τον πλούτο της τοπικής παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τη βαθιά σύνδεση της γαστρονομίας με τον πολιτισμό και την ταυτότητα του νησιού.

Μέσα από τον διαγωνισμό, ενισχύεται η εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και προβάλλεται η δημιουργικότητα των παραγωγών που αξιοποιούν τα αυθεντικά κρητικά προϊόντα, μετατρέποντάς τα σε σύγχρονα και καινοτόμα γαστρονομικά δώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους στον σύνδεσμο: