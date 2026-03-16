Στις Βρυξέλλες το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης

Συνάντηση των κέντρων Europe Direct όλης της Ευρώπης

Στη συνάντηση όλων των κέντρων Europe Direct της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συμμετείχε το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των κέντρων ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τον συντονισμό δράσεων που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες, με έμφαση στην Οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών, στην ασφάλεια και την προστασία, καθώς και στην αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εσωτερική ασφάλεια, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και την προστασία των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η διαδικτυακή ασφάλεια και η αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού.

Σημαντικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε η ανάγκη καλύτερης κατανόησης των Ευρωπαίων πολιτών μέσα από το τοπικό τους πλαίσιο, με την προσέγγιση ότι «το τοπικό είναι το νέο κεντρικό». Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος των κέντρων Europe Direct στην ενίσχυση του διαλόγου στις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που λειτουργούν ως «κόμβοι» συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, η γεφύρωση διαφορετικών απόψεων και η αντιμετώπιση της πόλωσης και των ακραίων αντιλήψεων. Στόχος είναι η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να συζητούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και να αναζητούν από κοινού λύσεις για ζητήματα που αφορούν τις γειτονιές και τις κοινότητές τους.

Τα κέντρα Europe Direct διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά των ανησυχιών, των προσδοκιών και των προτεραιοτήτων των τοπικών κοινωνιών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η συμμετοχή του Europe Direct Κρήτης στη συνάντηση ενισχύει τη διασύνδεση της Περιφέρειας Κρήτης με το ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης και συμβάλλει στην καλύτερη μεταφορά των αναγκών και των προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχε η Τζίνα Αποστολάκη.