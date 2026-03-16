Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση απομάκρυνσης δένδρου και νέες φυτεύσεις.

2.Έγκριση του 2ου πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου δικαιολογητικών και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγ. Αικατερίνης».

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στην πρόσκληση με τίτλο : «Έργα βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο των ΟΧΕ», ως συγκύριος Δήμος μαζί με τους Δήμους Ανωγείων, Αμαρίου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου, Φαιστού με αντικείμενο: «Διαδρομές Γεωπάρκου Ψηλορείτη».

4. Λήψη απόφασης για μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθ.253/2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Δήμος Ηρακλείου κατά Ενορίας Εισοδίων Θεοτόκου) και ενέργειες υπό των αρμοδίων τμημάτων.

5. Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο : Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 1915 –1993», έτους 2026.

6. Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του ΑΛΕ 015.2420989001 με τίτλο «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

7. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

8. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΑΛΕ 0002420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

10. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Α.Λ.Ε. 000.2420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

11. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Α.Λ.Ε. 000.2420901001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)».

12. Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 2026 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.

13. Εξειδίκευση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων Αθηνών για παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής ΓΑ 5533/ΕΓ/85/2025 των δικηγόρων.

14.Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

15.Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

16.Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής-Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

19.Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης μετά από υπεύθυνη δήλωσή με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 117/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

20. Έγκριση τροφοδοσίας καυσίμων για τα οχήματα Leasing Γραφείου Δημάρχου & της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τα οποία ενοικιάζονται με χρονομίσθωση για 48 μήνες.

21. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κεφαλούκου αρ.2 στη Νέα Αλικαρνασσό.