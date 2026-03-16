Ηράκλειο:Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων δημιουργεί ο Δήμος Μαλεβιζίου

«Κάθε δήμος που σέβεται τους πολίτες του και την ευζωία των ζώων οφείλει να διαθέτει έναν χώρο όπως αυτός που θα δημιουργήσουμε», δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.

Η δημιουργία του καταφυγίου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Μαλεβιζίου για την προστασία των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου των αδέσποτων, μέσα από δράσεις πρόληψης, περίθαλψης, στείρωσης, σήμανσης και υπεύθυνης διαχείρισης.

Στον χώρο που θα διαμορφωθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στον Κρουσώνα, θα φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα σε προσωρινή βάση, προκειμένου να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, κτηνιατρική περίθαλψη και στείρωση. Στη συνέχεια, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα ζώα θα επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, έχοντας προηγουμένως σημανθεί και καταγραφεί.

Με βάση τη σύμβαση προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία του καταφυγίου. Ο χώρος θα περιφραχθεί πλήρως, ενώ θα τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείο Εσωτερικών.