Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

6–14 Σεπτεμβρίου 2025 | Περίπτερο 17 – Stand 29

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ συμμετέχει στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας ένα πολυθεματικό και βιωματικό πρόγραμμα δράσεων με σκοπό την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των εργαζομένων.

Στο Περίπτερο 17 – Stand 29, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, μέσα από παρουσιάσεις ερευνητικών ευρημάτων των έργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθώς και μέσω θεματικών εργαστηρίων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που καλύπτουν επίκαιρα ζητήματα πολιτικής και πρακτικής εφαρμογής.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θεματικές όπως οι επαγγελματικές μεταβάσεις και η επαγγελματική αναπροσαρμογή, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ασφάλιση και η συνταξιοδότηση, η ηθική παρενόχληση και η επαγγελματική εξουθένωση. Οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με επιστήμονες, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και θεσμικούς εταίρους, με στόχο την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και τη γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιούνται καθημερινά ατομικές συναντήσεις με συμβούλους του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κατάλληλες για πολίτες που επιθυμούν να συζητήσουν θέματα που αφορούν την απασχόληση, τα ασφαλιστικά ή εργασιακά ζητήματα.

Η παρουσία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του για την ενίσχυση του δημόσιου λόγου γύρω από τα ζητήματα της εργασίας, με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών στην τεκμηριωμένη πληροφόρηση και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Το επισυναπτόμενο σε PDF αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων, οι τρόποι συμμετοχής, καθώς και οι πληροφορίες για τον προγραμματισμό ατομικών ραντεβού με συμβούλους είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα: www.inegsee.gr/tif2025

