Το Ηράκλειο γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο βραβεύει τους κυπελλούχους

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Ποδοσφαίρου 2025-2026 από την ομάδα του ΟΦΗ, η σημερινή ημέρα αφιερώνεται στον εορτασμό αυτής της μεγάλης επιτυχίας στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι νικητές του Κυπέλλου Ελλάδος θα διασχίσουν το απόγευμα της Δευτέρας 27/4 με ανοικτό λεωφορείο κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με τη τιμητική συνοδεία της Δημοτικής Αστυνομίας και, στο τέλος της διαδρομής, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, έχει προγραμματισθεί να σταματήσουν στη Λότζια (περίπου στις 18:30)

και να ανέλθουν στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου θα τους υποδεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, αποτίοντας τιμή στην ομάδα, τη διοίκηση και τους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας.

Παράλληλα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου θα δώσει τον μουσικό τόνο της εκδήλωσης, συνοδεύοντας την πομπή των νικητών από την Πλατεία Ελευθερίας στη Λότζια. Στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου της Λότζια θα προβάλλονται φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τον μεγάλο τελικό και σε γιγαντοοθόνη στο αίθριο της Λότζια θα προβάλλονται τα καλύτερα στιγμιότυπα του τελικού.

Λόγω της εκδήλωσης, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη, και μετά από συνεννόηση με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη σήμερα 27/4 στις 18:00, θα μετατεθεί σε νέα ημερομηνία.