Το Κακολύρι είναι και επίσημα μαρτυρικό χωριό.

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Το Κακολύρι είναι και επίσημα μαρτυρικό χωριό.

Πήρε τη θέση που αξίζει, δίπλα από το Δίστομο, τα Καλάβρυτα και τόσους άλλους μαρτυρικούς τόπους της χώρας μας.
Με το προεδρικό διάταγμα αρ.71 και το ΦΕΚ αρ. 146 της 08/08/2025 που αναγνωρίζει και επίσημα τη θυσία των προγόνων μας, κλείνει ένας κύκλος αγώνων και προσπαθειών αρκετών χρόνων και πολύ περισσότερο αρκετών ανθρώπων που συνέβαλαν ο καθένας ανάλογα με τη θέση και τη γνώση του σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.

Είμαστε λοιπόν και εμείς πια στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και πόλεων της πατρίδας μας και μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των Γερμανικών αποζημιώσεων θα αγωνιστούμε για το καλύτερο.
Είναι όμως η δικαίωση των απογόνων των θυμάτων, η διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας, αξίες πολύ σημαντικότερες από οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο όφελος.

Οι συντονισμένες προσπάθειές των δύο τελευταίων χρόνων απέδωσαν καρπούς, δημιουργώντας συμμαχίες και φιλίες με σημαντικούς ανθρώπους , που συντάχθηκαν μαζί μας και θα είναι κοντά μας και την επόμενη μέρα.
Μία επόμενη μέρα που απαιτεί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των προσδοκιών.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιαρχών θα έχει πάντα το ρόλο του θεματοφύλακα και θα προσπαθεί να δημιουργεί δράσεις και να παίρνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Όλο μαζί για να μπορούμε να γιορτάζουμε κάθε χρόνο τη νίκη κατά του φασισμού, για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο κόσμο.

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει στον κάθε πολίτη...

0
Η αλλαγή στις ταυτότητές μας είναι αναγκαστική. Μια νέα εποχή...

Κόλαση φωτιάς στην Αχαΐα: Τραυματίες, εκκενώσεις οικισμών...

0
Υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής κόντρα στο πύρινο «θεριό». Σε πλήρη...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
