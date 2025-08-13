Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, έφτασαν στην Πάτρα οι φλόγες – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές – Δείτε τις εξελίξεις από το in

Σε απόσταση αναπνοής η φωτιά από την Πάτρα – Τι είπαν στο in ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας

«Η φωτιά στη Βούντενη είναι σε απόσταση αναπνοής από την Πάτρα», είπε στο in ο Δήμαρχος της πόλης Κώστας Πελετίδης σημειώνοντας πως όλο το βάρος της πυρόσβεσης έχει πέσει εκεί.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μας είπε ότι «Η φωτιά κοντά στην πόλη της Πάτρας, στην Βούντενη, μας απασχολεί έντονα. Απέχει ελάχιστα από την πόλη.Η Πυροσβεστική έχει στήσει ανάχωμα και δρουν εναέρια μέσα. Έχουμε δώσει σύσταση στους κατοίκους να μην μετακινούνται αν δεν υπάρχει λόγος. Έχει ξημερώσει μια πολύ δύσκολη μέρα για την περιοχή μας».

Πάτρα: Εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, οδήγησε στην εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το pelop.gr που επικαλείται τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Φωκιώνα Ζαΐμη, οι φλόγες πλησιάζουν στην περιοχή και έτσι δόθηκε εντολή οι υπάλληλοι της Περιφέρειας να εγκαταλείψουν το κτίριο.

Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής κ. Βαθρακογιάννης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες: στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε παροχή πρώτων βοηθειών σε δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές.

Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή του αρχηγού του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας

Στην Πάτρα έχει φτάσει η φωτιά – 112 για εκκένωση της Βούντενης

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ στα Συχαινά, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει μπει πλέον στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Ειδικότερα, υπάρχει πρόβλημα στην οδό Κορυδαλλέως, όπου καίγονται εγκαταστάσεις και στο προσκύνημα Αγίου Γερβασίου, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν χώροι δουλειάς. Καίγονται, ακόμα, ελαιοκαλλιέργειες που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, ενώ οι άνεμοι πνέουν πολύ δυνατά και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Πριν λίγο ήχησε 112 για εκκένωση της Βούντενης.

Τα μέτωπα της φωτιάς – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση:

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα, έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μπορόφ. Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ροδιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη, έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά ενώ το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στην Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη.

Οριοθετημένη είναι επίσης η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.

Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου – Σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κανδυλίων, από τη συμβολή με τον Βόρειο Παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο, από την Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως την οδό Κανδυλίων.

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου»

«Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

«Όλος ο μηχανισμός είναι σε διασπορά», πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ εκτίμησε πως τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα βρίσκονται:

στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, όπου η φωτιά καίει σε δύο εστίες, μία στη ΒΙΠΕ και μία δεύτερη που έχει διασπάσει τις δυνάμεις, και

στην περιοχή της Πρέβεζας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή Βούντενη στην Αχαΐα – Μαίνεται κοντά σε σπίτια

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην περιοχή Βούντενη στην Αχαΐα η οποία σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαίνεται κοντά σε σπίτια.

Κάηκαν τρεις οικισμοί στη Χίο

«Το χωριό καταστράφηκε ολοσχερώς», είπε στο MEGA o Ιωάννης Μαδιανός, τοπικός πάρεδρος κοινότητας Βολισσού.

«Τρεις οικισμοί καήκαν ολοσχερώς, είπε και πρόσθεσε ότι έχουν καταστραφεί «δεκάδες κατοικίες, ακριβώς το νούμερο δεν ξέρω. Τα πάντα έχουν καταστραφεί».

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – «Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική»

Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα με τα μέτωπα να εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

«Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, οι άνεμοι λυσσομανάνε. Χθες το βράδυ νόμιζες ότι θα σηκώσουν το σπίτι», είπε στο MEGA, κάτοικος της περιοχής.

«Γίνεται χαμός! Ξεκίνησε από τον Αμμότοπο και έχει βγει σε όλα τα χωριά», είπε, προσθέτοντας ότι «Έχουν καεί μονάδες με ζώα μέσα».

«Το αυτοκίνητο το έχω φορτωμένο από εχθές το βράδυ γιατί μας είπαν να είμαστε σε ετοιμότητα», ανέφερε.

Βίντεο από τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας

Πάτρα: Συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά στα Συχαινά

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ στα Συχαινά του Δήμου Πατρέων στην Αχαΐα, καίγοντας και σπίτια. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει διασπαστεί σε δύο κατευθύνσεις προς την περιοχή της Ξερόλακκας, όπου υπάρχει και η υποδομή του ΧΥΤΑ και προς τον Χάραδρο προς τον αστικό ιστό της πόλης.

Ισχυροί άνεμοι και σήμερα

Διατηρούνται και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στα δυτικά που μαίνονται πυρκαγιές οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς ασθενέστεροι από ότι χθες, και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στο ανατολικό Αιγαίο, που επίσης η φωτιά καίει τη Χίο θα πνέουν άνεμοι 5 με 7 μποφόρ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στη μάχη της κατάσβεσης και τα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν:

Στην Πρέβεζα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Στην Ζάκυνθο, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Στην Αχαΐα στα τέσσερα μέτωπα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Στη Χίο, 5 ελικόπτερα

Στα Ιωάννινα στην περιοχή Πρωτόπαππας, 1 ελικόπτερο

Στα Μέγαρα, 1 ελικόπτερο

Στην Κεφαλονιά, 2 αεροσκάφη

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μέγαρα

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στα Μέγαρα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει και την ελέγχουν. Δεν έχει σβήσει, έχουμε σημεία με μικροεστίες», είπε στην ΕΡΤ.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές.

Η εικόνα που επικρατεί στις 7.20 το πρωί της Τετάρτης

Φωτιά στην Αχαΐα: «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις»

«Περνάμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Αχαΐα, παρότι και πέρυσι είχαμε τεράστιες φωτιές», είπε στο MEGA ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας.

«Αυτό που ζούμε από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας ήταν πρωτόγνωρο. Μιλάμε για μία φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη ΒΙΠΕ της Πάτρας, (…) έκαψε κάποιες επιχειρήσεις εγκαταλελειμμένες».

Σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη: «Έφτασε μέχρι τη θάλασσα η φωτιά είχαμε όλο το βράδυ εκκενώσεις. Έγιναν εκκενώσεις και από τη θάλασσα. (…) Η βλάστηση είναι ανάμεικτη, έχουμε περιοχές που προσομοιάζουν στο δάσος και υπάρχουν και περιοχές που είναι χαμηλότερη χορτολιβαδική».

«Δεν έχει σβήσει η φωτιά, είναι πολύ επικίνδυνη, φυσάνε απίστευτοι άνεμοι ακόμα», σημειώνει ο ίδιος.

«Έχουμε ελαφρούς τραυματισμούς σε πυροσβέστες, οι οποίοι πήγαν με εγκαύματα, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως μεγάλης ηλικίας, στο νοσοκομείο, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάποιος με βαρύ τραυματισμό».

Όπως λέει ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας: «Η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, μεγαλύτερη στήριξη από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά φαντάζομαι ότι λόγω των υπολοίπων πυρκαγιών, δεν έγινε αυτό».

Απόκοσμη εικόνα από τη φωτιά στη λίμνη Ζηρού

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα – Μεγάλες καταστροφές σε χωριά του δήμου Ζηρού

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στην Πρέβεζα, κοντά σε χωριά του δήμου Ζηρού.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια, μεταδίδει το ΑΠΕ. Εκκενώθηκε και η Παλιά Φιλιππιάδα με τους κατοίκους να μετακινούνται στην Νέα Φιλιππιάδα.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν εκατοντάδες Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής, στη Χίο για να σώσουν ότι μπορεί να διασωθεί στο Βορειοδυτικό μέρος του νησιού, που παραδόθηκε στις φλόγες από το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι οικισμοί της Αμανής, μαζί με αυτόν της Βολισσού έχουν εκκενωθεί. Η φωτιά έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου, κάηκαν αγροικίες, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και ξωκλήσια.

Χθες χρειάστηκε επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη, να απεγκλωβίσουν 40 περίπου άτομα από την περιοχή των Λιμνιών.

Φωτιά στα Μέγαρα – Ήχησε 112 για τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτιά σε δασική έκταση στον Αθέρα Κεφαλονιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Κόλαση φωτιάς σε δεκάδες μέτωπα

Συνεχίζεται η «μάχη» των πυροσβεστών με πύρινα μέτωπα σε Δυτική Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Ιωάννινα, ενώ νέα φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Κεφαλονιά. Συνεχή μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών. Το in σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Δείτε όσα προηγήθηκαν εδώ

