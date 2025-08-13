ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Ελκυστικός προορισμός η Ελλάδα για ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ινδία και Αυστραλία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ώθηση στον τουρισμό αναμένεται να δώσει η «είσοδος» νέων χωρών όπου η Ελλάδα έρχεται ψηλά στις προτιμήσεις
Σε νέες αγορές ανοίγει τα «φτερά» του ο ελληνικός τουρισμός, καθώς η Ελλάδα ανεβαίνει δυναμικά στις προτιμήσεις – πέραν των «παραδοσιακών» – νέων χωρών από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία και την Ινδία.

Ούτως ή άλλως μια από τις στοχεύσεις του υπουργείου Τουρισμού, και όχι μόνον για φέτος, είναι οι νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να πετύχει το στοίχημα της προσέλκυσης πελατών υψηλής οικονομικής στάθμης, παρότι πυξίδα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εξακολουθούν να παραμένουν οι «κλασικές» αγορές.

Σε δηλώσεις της η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη είχε άλλωστε επισημάνει ότι δίνεται προτεραιότητα στις αγορές της Ασίας όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Κίνα αλλά και αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, τονίζοντας βεβαίως τη σημασία της αγοράς των ΗΠΑ, καθώς μάλιστα πέρσι σημειώθηκε ρεκόρ απευθείας πτήσεων από την Ανατολική Ακτή. «Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε το μερίδιο αγοράς μας και στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ» είχε αναφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με μελέτη του INΣΕΤΕ, στο top-15 βρίσκεται η Ελλάδα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, ενώ μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην Ινδία. Οι χώρες αυτές εισφέρουν περίπου το 11% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού.

Η περίπτωση της Ινδίας
Μεγάλη άνοδος της δημοφιλίας της Ελλάδας σημειώνεται στην ινδική αγορά, όπου για πρώτη φορά είναι δημοφιλέστερη απ΄ότι στην Κίνα. Έχει, δε, ενδιαφέρον το γεγονός ότι για την αγορά της Ινδίας η Ελλάδα ανέβηκε στις προτιμήσεις 13 θέσεις σε σχέση με το 2024 που βρισκόντας στην 39η θέση και βρίσκεται στην 26η θέση πλέον.

Ώθηση, φυσικά θα δώσει και το γεγονός ότι η Aegean ανοίγει τον δρόμο προς Ινδία με απευθείας πτήσεις. Με μια στρατηγική επένδυση απόκτησης δυο Airbus A321XLR, η Aegean Airlines, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό αερομεταφορέα σύνδεσης της Ελλάδας με τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας. Από τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία θα ξεκινήσει πέντε εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις προς Νέο Δελχί, ενώ από τον Μάιο του ίδιου έτους θα προστεθούν τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Μουμπάι.

Με εκτιμώμενη πληρότητα κοντά στο 80%, η Aegean αναμένεται να πραγματοποιήσει πάνω από 650 πτήσεις μετ’ επιστροφής (round trip) μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας το 2026, μεταφέροντας περισσότερους από 76.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσω των νέων πτήσεων, η Ελλάδα θα μπορούσε να διπλασιάσει τις αφίξεις Ινδών ταξιδιωτών σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, δημιουργώντας προοπτικές διαρκούς αύξησης για τα επόμενα χρόνια, όταν θα προσθέσεις το στόλο της άλλα τέσσερα Airbus A321XLR.

Η «visa express at the gate»
Εν τω μεταξύ σημαντική αύξηση καταγράφεται στις τουριστικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα με τις αφίξεις το 2024 να ξεπερνούν το 1,2 εκατ. και τις εκτιμήσεις για το 2025 να προβλέπουν νέο ρεκόρ. Βεβαίως προς τούτο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η θεσμοθέτηση της «visa express at the gate» για τους Τούρκους. Ένα μέτρο που σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διακοπών στην Τουρκία, καθιστά τα νησιά του Αιγαίου έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης θεωρήσεων, το οποίο επιτρέπει την παραμονή για επτά ημέρες, εφαρμόζεται από το 2024 σε δέκα νησιά, μεταξύ των οποίων η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ρόδος και η Κως, ενώ ο αριθμός τους προγραμματίζεται να αυξηθεί σε δώδεκα από το 2025.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, οι εισροές Τούρκων επισκεπτών αναμένεται να αγγίξουν το 1,4 εκατ. το επόμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Η θετική αυτή τάση ενισχύεται και από τη σταδιακή εξοικείωση των επισκεπτών με τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.

Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, έφτασαν στην Πάτρα οι φλόγες – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
