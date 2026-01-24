Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινάει η λειτουργία του Leolia Nautica Resort Pelion 5* by CHC Group στα Καλά Νερά στο Βόλο

Ζαχαρίας Χνάρης: «Ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων εμπιστεύονται τον Όμιλό μας και συμβαδίζουμε στον τουριστικό στίβο»

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει στα Καλά Νερά το πολυτελέστατο ξενοδοχείο Leolia Nautica Resort Pelion 5* το management του οποίου έχει αναλάβει ο Όμιλος CHC Group.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος κος Μπλέτσας, υλοποιεί ένα όραμα που είχε εδώ και πολλά χρόνια για τον τόπο του. Το νέο ξενοδοχείο, ένα πραγματικό στολίδι σε μια ιδανική τοποθεσία τα Καλά Νερά, ανάμεσα στο Πήλιο και το Βόλο, αναδεικνύει τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής φέρνοντας στο επίκεντρο τη ναυτική ιστορία και κληρονομιά του τόπου, την πλούσια γαστρονομία και τον συνδυασμό του παραθαλάσσιου με του ορεινού στοιχείου.

Παράλληλα, με την φροντίδα και την εμπειρία της CHC Group, θα πραγματοποιεί για 12 μήνες πληθώρα εκδηλώσεων, τόσο κοινωνικών όσο και επαγγελματικών, ανταποκρινόμενο σε μια ακόμη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης σε δήλωσή του ανέφερε: «Ολοκληρώνεται και εντάσσεται στην επιχειρησιακή δραστηριότητα του Ομίλου μας ένα ακόμη ξενοδοχείο, το Leolia Nautica Resort Pelion 5* του οποίου έχουμε αναλάβει το management.

Εξελίσσεται με αυτό τον τρόπο το business plan που έχουμε καταρτήσει με μια ακόμη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους και προσανατολισμό το υψηλής αξίας τουριστικό προϊόν. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων εμπιστεύονται τον Όμιλό μας, την εμπειρία, την όρεξη και την αποτελεσματικότητα που διακρίνει την ομάδα μας και συμβαδίζουμε στον τουριστικό επιχειρηματικό στίβο.

Ταυτόχρονα, οφείλω να επισημάνω την αίσθηση της ευθύνης που συνοδεύει κάθε συνεργασία μας. Υποχρέωση αλλά και δέσμευσή μας, είναι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη με τον ιδανικότερο τρόπο. Συνεχίζουμε, με την ίδια όρεξη και τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και την πρώτη μέρα και με όπλο την πολυετή εμπειρία και τη δυναμική του Ομίλου μας, αισιοδοξούμε για θετικό πρόσημο και για το 2026.». Θα διαθέτει

Το ξενοδοχείο Leolia Nautica Resort Pelion 5* διαθέτει 40 πολυτελείς suites/villas, οι περισσότερες με ιδιωτική πισίνα, ενσαρκώνοντας έναν καινοτόμο συνδυασμό ναυτικής ατμόσφαιρας, ορεινής πινελιάς και σύγχρονης κομψότητας, με κάθε μια να έχει σχεδιαστεί με επιμέλεια ώστε να αντανακλά τη βαθιά ναυτική ιστορία της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική σύνδεση με τη θάλασσα.

Διαθέτει επίσης κοινόχρηστη πισίνα, παραλία, γήπεδο τένις, εξοπλισμένο γυμναστήριο και χώρους ευεξίας, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, χώρους για γιόγκα, παιδότοπους, παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, θαλάσσιες δραστηριότητας,

αίθουσες συνεδρίων/συνεδριάσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, μπαρ και εστιατόρια προσανατολισμένα στη θαλασσινή γαστρονομία, τα οποία μεταμορφώνουν τις πιο φρέσκες θαλασσινές λιχουδιές σε εξαιρετικές γευστικές δημιουργίες, εξασφαλίζοντας μια γαστρονομική εμπειρία που διεγείρει τις αισθήσεις και τιμά τον Παγασητικό Κόλπο.

Τέλος, διαθέτει τρία καταστήματα στο Ναυτικό Κέντρο για θαλάσσιες, ναυτικές, καταδυτικές και κολυμβητικές δραστηριότητες, καθώς και για ναυτικό εξοπλισμό, μόδα κλπ.

Το ξενοδοχείο απευθύνεται και στους ντόπιους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όλες τις υπηρεσίες του καταλύματος και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία.