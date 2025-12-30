Το κρητικό μουσικό σύνολο «Ιδιόρρυθμο» ηχογραφεί στην Αθήνα

Το μουσικό σύνολο Ιδιόρρυθμο, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση του

Αντώνη Λεοντίδη και την οργάνωση παραγωγής της ΑΜΚΕ Παραστατικές Τέχνες «ΣΥΝ»,

πραγματοποιεί το πρώτο του μεγάλο δισκογραφικό βήμα.

Από τις 2 έως τις 6 Ιανουαρίου

το σύνολο ταξιδεύει από την Κρήτη στην Αθήνα, όπου θα ηχογραφήσει στο στούντιο Sierra

είκοσι σκοπούς της κρητικής μουσικής από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Στις 2 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συναυλία του συνόλου στην

Αθήνα στις 20.00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στις παρυφές της Ακρόπολης.

Από τους πρόποδες του Ψηλορείτη, στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου το

Ιδιόρρυθμο εδρεύει και αναπτύσσει τη δράση του, μέχρι την ηχογράφηση στην Αθήνα, το

σύνολο παραμένει πιστό στον πυρήνα της καλλιτεχνικής του αναζήτησης:

την ανάγνωση και

επανερμηνεία του κρητικού μουσικού παρελθόντος μέσα από το βλέμμα μιας σύγχρονης,

συλλογικής δημιουργίας θέτοντας κάθε φορά το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα:

Μπορεί αυτό το υλικό να συνεχίσει να μας αφορά, να συγκινεί και να λειτουργεί

ως τέχνη στο σήμερα;

Η δισκογραφική αυτή εργασία θα περιλαμβάνει σκοπούς που ηχογραφήθηκαν από

τέσσερις εμβληματικούς μουσικούς: Μιχάλης Παπαδάκης (Πλακιανός) – Επαρχία

Αποκορώνου,

Νικόλαος Κατσουλάκης (Κουφιανός) – Επαρχία Κυδωνίας, Αντώνης

Παπαδάκης (Καρεκλάς) – Επαρχία Ρεθύμνου, Νικόλαος Παπαδογιάννης – Επαρχία

Μυλοποτάμου.

Για πρώτη φορά το συγκεκριμένο υλικό προσεγγίζεται από ένα

πολυμελές μουσικό σύνολο με ποικιλία οργάνων:

λύρες, λαγούτα, πνευστά, βιολί, τσέλο,

κανονάκι, κοντραμπάσο, ακορντεόν, κρουστά, αντρικές αλλά και γυναικείες φωνές. Μέσα

από τη διαδικασία αυτή, το Ιδιόρρυθμο επιχειρεί να συνθέσει έναν σύγχρονο ηχητικό κόσμο

που συνομιλεί με τις αρχικές πηγές και τις επανοικειοποιείται.

Crowdfunding – Γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κοινού;

https://whydonate.com/fundraising/to-idiorrythmo-ichografei

Η ΑΜΚΕ Παραστατικές Τέχνες «ΣΥΝ», ένας μικρός και ανεξάρτητος μη

κερδοσκοπικός φορέας, στηρίζει το Ιδιόρρυθμο καλύπτοντας τις λειτουργικές του ανάγκες

και τις παραγωγές του.

Για την πραγματοποίηση της ηχογράφησης απαιτούνται πόροι που

ξεπερνούν τις δυνάμεις της αυτοχρηματοδότησης.

Η στήριξη του κοινού είναι απαραίτητη για την κάλυψη της μετακίνησης 30

μουσικών από την Κρήτη στην Αθήνα και πίσω, της διαμονής, της ενοικίασης του studio

Sierra για τρεις ημέρες και των αμοιβών της καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής ομάδας.

Κάθε συνεισφορά ενισχύει όχι μόνο την ηχογράφηση, αλλά την πράξη μιας

κοινότητας.

Σύνδεσμος crowdfunding: https://whydonate.com/fundraising/to-idiorrythmo-ichografei

Η μουσική, πέρα από ήχος, είναι μνήμη, σχέση και κοινότητα. Στο

Ιδιόρρυθμο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί συνυπάρχουν κάθε

εβδομάδα σε μια πρακτική συλλογικότητας που αναδεικνύει τη βαθιά

κοινωνική διάσταση της παραδοσιακής μουσικής.

Η ηχογράφηση αυτή

αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.

Καλλιτεχνική διεύθυνση – Έρευνα – Ενορχήστρωση: Αντώνης Λεοντίδης

Εκπαιδευτική ομάδα: Χάρης Μπάκας (ενορχήστρωση και διδασκαλία κρουστών), Κώστας

Γαλλιός (διδασκαλία λαγούτων), Γιώργος Ζαχαριουδάκης (διδασκαλία πνευστών)

Οι μουσικοί του Ιδιόρρυθμου: Αλεξάκης Αντώνης (Λύρα), Ανδρουλάκη Γεωργία (Λύρα),

Λεοντίδης Αντώνης (Λύρα), Νικολιδάκης Νίκος (Λύρα), Σφακιανάκης Κωνσταντίνος (Λύρα),

Χατζάκη Υακίνθη (Λύρα), Freire Domínguez Laura (Βιολί), Βαϊγκούση Δέσποινα (Τσέλο),

Σανδαλής Δημήτρης (Κόντρα Μπάσο), Βαβουράκης Γιώργος (Πνευστά), Δασκαλάκη Ηρώ

(Πνευστά), Στρέλε Κατερίνα (Πνευστά), Σκούφια Ιουλία (Ακορντεόν), Δάρδαλης Σταύρος

(Μαντολίνο), Γιανναράκης Γιώργος (Λαγούτο), Γονιδάκης Γιάννης (Λαγούτο),

Παπαδάκης

Αλέξανδρος (Λαγούτο),

Holzapfel André (Λαγούτο), Σκουλούδης Νίκος (Κανονάκι),

Αναστασοπούλου Δέσποινα (Κρουστά), Γανίκα Ειρηάννα (Κρουστά),

Κουκουβέλα Δανάη

(Κρουστά), Λιτσάκη Σοφία (Κρουστά), Πρινιωτάκη Κάλλια (Κρουστά), Σταυρακάκη Μαρία

(Κρουστά), Στυλιανουδάκη Άρτεμις (Κρουστά), Τέλης Αριστοτέλης (Κρουστά)