Πρωτοχρονιά με sold out στις μεγάλες πίστες – Γλέντι έως το πρωί και… βουνά από λουλούδια

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με ατμόσφαιρα γιορτής και απόλυτη πληρότητα σημειώθηκε χθες στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και άλλων πόλεων, όπου ο κόσμος υποδέχθηκε το 2026 με μουσική, χορό και κέφι.

Από νωρίς το βράδυ, δεν έπεφτε καρφίτσα στις πίστες, καθώς τα περισσότερα τραπέζια είχαν κλειστεί εβδομάδες πριν. Η διασκέδαση κορυφώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τους καλλιτέχνες να ανεβάζουν το κέφι και το κοινό να συμμετέχει με ενθουσιασμό. Οι πίστες πήραν «φωτιά», ενώ η σκηνή γέμισε λουλούδια μέσα σε λίγα λεπτά.

Η νύχτα κύλησε με ασταμάτητο χορό και τραγούδι, καθώς οι παρέες γιόρταζαν μαζί με φίλους και συγγενείς, αλλά και με άγνωστους που έγιναν μια μεγάλη παρέα. Η μουσική και το κέφι δεν σταμάτησαν παρά μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, τα ζεϊμπέκικα πήραν τη σκυτάλη, δίνοντας στη βραδιά έναν πιο λαϊκό ρυθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους διοργανωτές, τα περισσότερα σχήματα ήταν ήδη sold out για το ρεβεγιόν εδώ και περίπου δεκαπέντε ημέρες.

