Η χειμερινή περιοδεία των Χαΐνηδων!

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’. Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.

Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Τους Χαΐνηδες μπορείτε να τους απολαύσετε στα παρακάτω μέρη:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Brooklyn / Καλαμάτα
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Τόπος Τεχνών Χώρα / Λαμία
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Ανδρομέδα / Τρίκαλα

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Circus / Λάρισα
Σάββατο 17 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: Πολυχώρος 5 Έψιλον / Πάτρα
Σάββατο 24 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Οδός Ονείρων / Χαλκίδα
Σάββατο 31 Ιανουαρίου: Σταυρός του Νότου Plus / Αθήνα
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Stage / Ιωάννινα

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: 7 Τεχνών Τόπος / Κέρκυρα
Σάββατο 14 Μαρτίου: We / Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 20 Μαρτίου: Café Santan / Βόλος

Τρίτη 24 Μαρτίου: Down Town / Κύπρος
Παρασκευή 17 Απριλίου: Resalto / Σταυρός Θεσσαλονίκης
Σάββατο 18 Απριλίου: Πελίτι / Δράμα

Παίζουν και τραγουδούν:
Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι
Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι
Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά
Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι
Αγγελική Σύρκου: τραγούδι

