Δέσποινα Βανδή: Οριστικά εκτός από το J2US, ποιος είναι ο λόγος

Η Δέσποινα Βανδή δε θα είναι στην ομάδα των κριτών που πλαισιώνουν το μουσικό show.

Το Just the 2 of Us έρχεται ξανά σύντομα στις οθόνες, ωστόσο με την επιστροφή της παραγωγής, ξεκίνησε μια συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κριτική επιτροπή.

Μέχρι και τον τελευταίο κύκλο στην καρέκλα των κριτών βλέπαμε τους Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασούλη, Βίκυ Σταυροπούλου και την Καίτη Γαρμπή. Στα νέα επεισόδια θα λείπει η Δέσποινα Βανδή.

Δέσποινα Βανδή: Γιατί δεν θα βρίσκεται στην ομάδα του Just the 2 of Us

Ο Νίκος Κοκλώνης διευκρίνισε τους λόγους που δεν συμφώνησαν στη συνεργασία.

«Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί.

Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. 8 με 11, χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα.»

Νίκος Κοκλώνης: Θα διασκεδάζουμε μετά την εκπομπή στο κέντρο που εμφανίζεται

«Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί» εξήγησε ο Νίκος Κοκλώνης στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για την πρεμιέρα είναι η 14η Φεβρουαρίου και η 21η Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμα η τελική απόφαση.