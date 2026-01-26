Σταμάτης Γονίδης: Κυκλοφόρησε η νέα του επιτυχία με τίτλο «Κακιά συνήθεια»

O Σταμάτης Γονίδης, το όνομα του οποίου έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχίας εδώ και τρεις δεκαετίες, επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με ένα νέο τραγούδι-έκπληξη.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μας παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία, που έχει τίτλο «Κακιά συνήθεια».

Πρόκειται για ένα τραγούδι, το οποίο είναι σε μουσική του επί σειρά ετών μαέστρου του ερμηνευτή, Γιάννη Κουρκουμέλη, με τον ίδιο τον Σταμάτη να υπογράφει τους στίχους του.

Το νέο single του δημοφιλούς τραγουδιστή συνοδεύεται από βίντεο κλιπ τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στο Anodos, όπου εμφανίζεται αυτό το χειμώνα ο ερμηνευτής μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία!

Κυκλοφορεί από τη Sonar Music.