Το Ρέθυμνο τιμά τον πολιτισμό της συνύπαρξης με αλληλεγγύη και σεβασμό στο συνάνθρωπο.

Σ’ ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μωσαϊκό που θα εξελιχθεί στην καρδιά της πόλης, προσκαλεί τους κατοίκους κι επισκέπτες του Ρεθύμνου το Τμήμα Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο φιλόξενο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, οι «Γεύσεις και τα ακούσματα από άλλες πατρίδες», δίνουν περιεχόμενο σε μία εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους, υποσχόμενη μια αξέχαστη εμπειρία χαράς και γόνιμης πολιτιστικής ανταλλαγής.

Παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικές πατρίδες, μουσικά ακούσματα που γεφυρώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων και εδέσματα που συνθέτουν το διατροφικό πολιτισμό διαφορετικών λαών, θα προσφέρουν τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βιώσουν τη συνεκτική δύναμη της διαφορετικότητας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Τμήμα Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης καθώς και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα καλούν τους πολίτες και φίλους επισκέπτες του Ρεθύμνου, στη μέθεξη αυτής της γιορτής γνωριμίας με τον πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, από τις 18:30, στο Δημοτικό μας Κήπο, ο πολιτισμικός πλούτος που ανθεί στο Ρέθυμνο, θα εμπνεύσει στους ανθρώπους του, τη συνοχή και την αλληλεγγύη που εγγυώνται την παρούσα και μελλοντική τους συμπόρευση.

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν και ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας μεγάλης, αισιόδοξης και πολύμορφης παρέας!