Tο Ρέθυμνο ζει σε ρυθμούς μίνι ποδοσφαίρου

Tui Socca Champions League.
H ένταση, η έκκριση υψηλών δόσεων αδρεναλίνης, το θέαμα, οι ανατροπές, το λεγόμενο ‘’hype‘’ και η φαντασμαγορία που χαρακτηρίζουν και καθιστούν ολοένα και πιο δημοφιλές σε όλο τον πλανήτη το μίνι ποδόσφαιρο, έχουν και πάλι την τιμητική τους στο Ρέθυμνο.
Για τους ρέκτες του αθλητισμού και δη του ποδοσφαίρου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ιστορικό γήπεδο της Σοχώρας, όπου από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα (17-20 Οκτωβρίου) διεξάγεται το TUI SOCCA Champions League, ενώ θα ακολουθήσει (21-22 Οκτωβρίου) το SOCCA Aegean Cup ανδρών και γυναικών.
Τις δυο διοργανώσεις θα κοσμήσει με την παρουσία του ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ φορ, Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος με τον ρόλο του πρεσβευτή θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.
Ο Αστέρας Ρεθύμνου κληρώθηκε στο Group 13 στο 2ο μονοπάτι («Contracts») και θα διεκδικήσει μια αξιοπρόσεκτη παρουσία, με πυξίδα την περσινή παρουσία του στους 32 της διοργάνωσης.
Αρχικά στα τρία παιχνίδια του Ομίλου θέλει να επιτύχει την κατάκτηση της 1ης θέσης, όπου δίνει απευθείας πρόκριση στα πλέι ιν, ενώ θα υπάρξουν δύο ακόμη εισιτήρια για τις 2 καλύτερες δεύτερες των 14 Group του 2ου μονοπατιού («Contracts»).
Παρασκευή (17/10), ο Αστέρας Ρεθύμνου θα κάνει πρεμιέρα στις 13.00 στο γήπεδο1 της εγκατάστασης της Σοχώρας, αντιμετωπίζοντας την Γαλλική Les Galactiques (την είχε αποκλείσει στην διαδικασία των πέναλτι στα πλέι ιν πέρυσι). Στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής ο Αστέρας Ρεθύμνου θα παίξει στο γήπεδο2 της Σοχώρας, με την Ιρλανδική Involve.
Η αυλαία του για το Group 13 θα πέσει στις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/10), στο γήπεδο1 της Σοχώρας, με αντίπαλο την Πολωνική Alkoholicy z Jendej Ulicy. Τα πλέι ιν είναι προγραμματισμένα για το πρωί (09.00 & 10.00) της Κυριακής (19/10), όπως και τα παιχνίδια για τους «32» και τους «16», ενώ την Δευτέρα (20/10) θα έχουμε τους προημιτελικούς, ημιτελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ