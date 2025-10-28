«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Συγκίνηση και υπερηφάνεια σκόρπισε με το μήνυμά του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετείχε στις αεροπορικές επιδείξεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο πιλότος της Ομάδας Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, που εκτέλεσε ακροβατικούς ελιγμούς ακριβείας, με ένα από τα αναβαθμισμένα F-16 τύπου Viper.

Το μήνυμα του πιλότου που προκάλεσε συγκίνηση

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα»., ανέφερε στο μήνυμά του ο Γεώργιος Σωτηρίου, «σκίζοντας» τους αιθέρες.

Όπως είπε ο συντονιστής της πτήσης από το έδαφος «μια από τις διελεύσεις αφιερώνεται σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και στις οικογένειες των συναδέλφων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται».

Τασούλας: Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα

«Κύριε επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα. Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ήρωες του ’40. Πάντα ψηλά, κύριε επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα, ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940», ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ποιος είναι ο πιλότος του F-16

Ο σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου είναι Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006, ενώ το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει περισσότερες από 1.800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1.500 είναι σε αεροσκάφη F-16.