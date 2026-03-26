Τουρισμός: Αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Πάγωμα» κρατήσεων και στάση αναμονής στην έναρξη της τουριστικής σεζόν

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους του ελληνικού τουρισμού, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει ήδη τη δυναμική της φετινής σεζόν. Παρά το ιδιαίτερα ισχυρό ξεκίνημα των προκρατήσεων το πρώτο δίμηνο του έτους, η αγορά καταγράφει από τα μέσα Μαρτίου 2026 εμφανή επιβράδυνση, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για ένα άτυπο «πάγωμα» των νέων κρατήσεων.

Η αβεβαιότητα ωθεί τους ταξιδιώτες σε πιο επιφυλακτική στάση, καθώς επανεξετάζουν τα σχέδιά τους και στρέφονται προς προορισμούς που θεωρούν ασφαλέστερους. Στο πλαίσιο αυτό, χώρες της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, ενώ η Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής επιλογή, παρουσιάζει σημάδια συγκράτησης μετά την αρχική έντονη ζήτηση, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τη Μέση Ανατολή.

Κύπρος και Τουρκία έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, ενώ η Ελλάδα, που βρίσκεται «στα σύνορα» της ευρύτερης περιοχής, αρχίζει να επηρεάζεται κυρίως μέσω επιβράδυνσης στον ρυθμό των κρατήσεων. Δεν καταγράφεται, ωστόσο, κύμα ακυρώσεων, με αυτές να παραμένουν στα συνήθη επίπεδα για την εποχή.

Στην Κύπρο, οι απώλειες στις κρατήσεις είναι ήδη αισθητές. Όσον αφορά την Τουρκία, παράγοντες του τουρισμού της γείτονος χώρας δηλώνουν στην DW, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός ακυρώσεων. Ωστόσο, σημειώνεται ήδη πτώση στις νέες κρατήσεις από βασικές αγορές, όπως η Γερμανία, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ταξιδιού.

Την ίδια ώρα, πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι κινήσεις των αεροπορικών εταιρειών, ιδιαίτερα από αγορές της Ασίας, που επαναξιολογούν ή ακόμη και ακυρώνουν δρομολόγια με ενδιάμεσους σταθμούς σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι. Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις ροές επισκεπτών από μακρινές αγορές της Ανατολής. Στα θετικά, πάντως, συγκαταλέγεται η ύπαρξη απευθείας συνδέσεων της Ελλάδας με την Κίνα και την Ινδία.

Εντυπωσιακός Ιανουάριος

Η γεωπολιτική αστάθεια λειτουργεί ως βασικός παράγοντας επιβράδυνσης της ζήτησης, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στους υποψήφιους ταξιδιώτες. Μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο κύμα προκρατήσεων και έναν ιδιαίτερα ισχυρό Ιανουάριο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αγορά εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια κόπωσης, οδηγώντας τους επιχειρηματίες σε στάση αναμονής.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 473,3 εκατ. ευρώ. Επίσης η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 1.094,9 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 33,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ μειώθηκαν οι αφίξεις από Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκαν εντυπωσιακά από τις ΗΠΑ κατά 37,7% και διαμορφώθηκαν σε 66,7 χιλ.

Πίεση στις τιμές

Εκτός από τα θέματα ασφάλειας, το τουριστικό ρεύμα παγκοσμίως και στην Ευρώπη θα επηρεασθεί από το αυξημένο κόστος ταξιδιού. Η ανοδική κίνηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων, ιδίως στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, γεγονός που μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι βραχυπρόθεσμες, αλλά ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Ωστόσο ένα ενδεχόμενο κύμα ακυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε προσαρμογές της τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή σε μειώσεις τιμών, με άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά τους αποτελέσματα, σε μία περίοδο αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Νέες πτήσεις από EasyJet και TUI

Πάντως προς το παρόν, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας. Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί συνεχίζουν να επενδύουν στην Ελλάδα, ενώ η ζήτηση από βασικές ευρωπαϊκές αγορές – όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – παραμένει ενεργή.

Ενδεικτική είναι η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων, με νέες πτήσεις της EasyJet να συνδέουν ελληνικούς προορισμούς, όπως η Κέρκυρα και η Ρόδος, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο δρομολόγιο που συνδέει το Νιούκαστλ με την Κέρκυρα προσγειώθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Το δρομολόγιο Νιούκαστλ – Ρόδος ξεκινά στις 31 Μαρτίου, με πτήσεις κάθε Τρίτη και Σάββατο.

Επίσης, η TUI συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμικότητά της, προσθέτοντας 10.000 επιπλέον θέσεις προς την Ελλάδα, με έμφαση σε Κρήτη και Ρόδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνολική ζήτηση παραμένει, παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το βασικό ερώτημα για τον ελληνικό τουρισμό παραμένει η διάρκεια και η ένταση της κρίσης. Εάν η κατάσταση εξομαλυνθεί, οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η ζήτηση μπορεί να επανέλθει δυναμικά, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος μέσω κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο κλάδος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις στις τιμές, αυξημένα κόστη και ανατροπές στον προγραμματισμό της σεζόν.

Όπως σημειώνουν οι άνθρωποι της αγοράς, ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωγενείς παράγοντες. «Το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η Ελλάδα ως ασφαλής προορισμός», επισημαίνουν, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχραιμία και η προσεκτική διαχείριση θα είναι καθοριστικές για την έκβαση της φετινής χρονιάς.