Τραγωδία νότια της Κρήτης: 48 ξεκίνησαν, 26 έφτασαν – Η 6ήμερη οδύσσεια στη βάρκα του θανάτου

Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του εντοπισμού λέμβου με μετανάστες νότια της Κρήτης, καθώς οι καταθέσεις των διασωθέντων αποκαλύπτουν πολύνεκρη τραγωδία στη θάλασσα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τους 48 ανθρώπους που επέβαιναν στο σκάφος, οι 22 φέρεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με τους επιζώντες να αναγκάζονται να ρίχνουν τις σορούς στη θάλασσα όσο περνούσαν οι ημέρες. Οι υπόλοιποι 26 –24 άνδρες, μία γυναίκα και ένας ανήλικος– διασώθηκαν έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλοίου και δυνάμεων της Frontex. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και φιλοξενούνται προσωρινά στον χώρο του Παλιού Ψυγείου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να μετακινηθούν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, υπήκοοι Σουδάν, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράνομη διακίνηση μεταναστών, κατά συναυτουργία, καθώς και αδικήματα όπως έκθεση σε κίνδυνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι ίδιοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Όπως προκύπτει από τις έρευνες του Λιμενικού, το σκάφος φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να παραμείνουν για περίπου έξι ημέρες στη θάλασσα, χωρίς επαρκή τρόφιμα και νερό και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η κατάσταση στην οποία εντοπίστηκαν οι διασωθέντες χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με εμφανή σημάδια εξάντλησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σκληρότητα της πολυήμερης δοκιμασίας τους. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη συνέχιση των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα περιστατικά στη θαλάσσια διαδρομή των περίπου 200 ναυτικών μιλίων προς την Κρήτη, αλλά και για ανθρώπους που ενδέχεται ήδη να βρίσκονται σε πλωτά μέσα ανοιχτά.