ΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Με τρεις σφαίρες στην καρδιά η δολοφονία του 51χρονου – Φόβοι για βεντέτα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν τα στοιχεία του δράστη και τον αναζητούν.
Σε τόπο τραγωδίας μετατράπηκε η κεντρική πλατεία του χωριού Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς το απόγευμα της Κυριακής ένας 51χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, ενώ διασκέδαζε στη γιορτή κάστανου.

Το χρονικό
Νωρίς το απόγευμα η γιορτή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν με ζωντανή μουσική.

Κατά τη διάρκεια του χορού, και ενώ ο 51χρονος βρισκόταν πάνω στην πίστα μαζί με δεκάδες συγχωριανούς του, δέχθηκε τα πυρά του 25χρονου δράστη, από κοντινή απόσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού μιλούν για εκτέλεση εν ψυχρώ, με όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή κοντά σε θύμα και δράστη να μένουν «παγωμένοι».

Ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του 51χρονου θείου του, με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Αμέσως μετά, ο δράστης μαζί με την παρέα του τράπηκαν σε φυγή και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Το θύμα κατέρρευσε στην πίστα, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, στο χώρο βρισκόταν ως επισκέπτης γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, άμεσα έφτασε στο Έλος ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 51χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων.

Ταυτοποίησαν και αναζητούν τον δράστη
Δράστης είναι ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα έχει συγγενική σχέση με το θύμα, καθώς είναι ανιψιός του.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν σε έγκλημα με προσωπικά κίνητρα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εν ψυχρώ δολοφονία του 51χρονου κτηνοτρόφου σχετίζεται με το παρελθόν των δύο οικογενειών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μπορεί να ξεκινήσει βεντέτα μετά το φονικό στη γιορτή κάστανου, ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του θύματος και αυτής του δράστη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας μετά...

0
Άνδρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας σοβαρά έναν παρευρισκόμενο γιορτή του...

Χανιά: Βγήκαν τα όπλα κι ένας τραυματίας...

0
Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα στη...

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας μετά...

0
Άνδρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας σοβαρά έναν παρευρισκόμενο γιορτή του...

Χανιά: Βγήκαν τα όπλα κι ένας τραυματίας...

0
Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα στη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας μετά τους πυροβολισμούς στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Πρώτη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan στο Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εξαιρετική εμφάνιση και απόλυτη συγκέντρωση σε όλη τη...

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Στην… κατάψυξη τα όρια συνταξιοδότησης έως το 2030

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι 5 λόγοι που θα διατηρήσουν σταθερά και το...

Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν – Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύτες βρήκαν τις συσκευασίες ναρκωτικών στο βυθισμένο σκάφος –...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST