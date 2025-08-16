ΧΑΝΙΑ

Τρόμος στα Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός «εισέβαλε» σε πεζόδρομο στο Κουμ Καπί μέρα μεσημέρι – Πανικός και ζημιές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στα Χανιά, όταν Ι.Χ. μπήκε σε πεζόδρομο προκαλώντας ζημιές. Η 39χρονη οδηγός βρέθηκε σε κατάσταση μέθης και συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού και της ΔΙΑΣ.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Κουμ Καπί Χανίων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εισήλθε απρόσμενα σε πεζόδρομο εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Έντρομοι περαστικοί αντίκρισαν την 39χρονη να «εισβάλλει» στον πεζόδρομο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ για την επιχείρηση εντοπισμού και ακινητοποίησης του οχήματος συνέδραμε και η ομάδα ΔΙΑΣ Χανίων. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και να ελέγξουν την οδηγό.

Πρόκειται για μια 39χρονη Ελληνίδα, η οποία υποβλήθηκε σε αλκοοτέστ. Η εξέταση κατέδειξε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επιτόπου. Παράλληλα, σε βάρος της βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα Χανίων, το οποίο διεξάγει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

 

neakriti.gr

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσε τη...

0
Σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας...

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά –...

0
Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των...

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσε τη...

0
Σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας...

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά –...

0
Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των...
Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον θώρακα
