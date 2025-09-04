ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πέθανε ο μεγάλος σχεδιαστής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ταυτίστηκε με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα
Θλίψη στον χώρο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ιταλού σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία του.

Ο Αρμάνι ταυτίστηκε με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της η Armani Group αναφέρει τα εξής:

«Ο δημιουργός, ιδρυτής και κινητήριος δύναμη πίσω από την εταιρεία Giorgio Armani έφυγε ήσυχα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αφιέρωσε τη ζωή του στην εταιρεία που δημιούργησε, στα σχέδιά του και στα διάφορα project που ξεκίνησε».



