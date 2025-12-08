Βράβευση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη από την ΕΝΑ

Στο κλείσιμο του Crete Forum-Chania 2025 το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, που διοργάνωσε η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – ΚΑΜ) στο παλιό λιμάνι των Χανίων,

με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Νέες Τεχνολογίες στις πόλεις και τις περιφέρειες σε Ελλάδα και Ευρώπη, βραβεύθηκε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ως νέος σε ηλικία δήμαρχος, για την προσφορά του στα Χανιά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) από τον Πρόεδρο της ΕΝΑ Νεκτάριο Καλαντζή.