«Ξεχνάνε» να φύγουν: Παράδεισος για τους ψηφιακούς νομάδες η Κρήτη

Η Κρήτη μεταμορφώνεται σταδιακά από έναν κλασικό τουριστικό προορισμό σε έναν πλήρως οργανωμένο πόλο έλξης για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.
Το νησί καταφέρνει να παντρέψει την παραδοσιακή του ταυτότητα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης.
Ενώ όσοι επιζητούν αποκλειστικά τους έντονους ρυθμούς μιας μητρόπολης ίσως χρειαστούν χρόνο προσαρμογής, εκείνοι που θέτουν ως προτεραιότητα την ποιότητα ζωής και την εσωτερική γαλήνη θα βρουν στην Κρήτη έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για εργασία εξ’ αποστάσεως.
Τι τους «τραβάει» το νησί
Η επαφή με τη φύση ενισχύει την ψυχική υγεία και τη συγκέντρωση.
Παρά τις αυξητικές τάσεις, το νησί παραμένει πιο οικονομικό από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, ιδιαίτερα στους τομείς της εστίασης και των μετακινήσεων.
Η καλοκαιρία επιτρέπει εξορμήσεις στη φύση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα μεγάλα αστικά κέντρα (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο) παρέχουν πλέον αξιόπιστο internet και σύγχρονους χώρους εργασίας.
Το υψηλό αίσθημα ασφάλειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ειδικά για τους ταξιδιώτες που ζουν μόνοι.
Οι περισσότεροι επαγγελματίες που καταφθάνουν δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία, το marketing και τις δημιουργικές τέχνες. Συνήθως επιλέγουν διαμονή 3 έως 6 μηνών, προτιμώντας συχνά την περίοδο του χειμώνα για να αποφύγουν τον συνωστισμό και να εξασφαλίσουν πιο προσιτά ενοίκια.
«Το να κλείνεις το laptop στις 5 το απόγευμα και σε λίγα λεπτά να βρίσκεσαι στη θάλασσα ή στο βουνό είναι μια ανεκτίμητη πολυτέλεια», λένε οι ίδιοι.
Ψάχνουν από σπίτι μέχρι παρέα για ..ρακόμελο !
Η κοινωνικοποίηση είναι εύκολη υπόθεση, καθώς μέσω των social media δημιουργούνται γρήγορα παρέες για εκδρομές και φαγητό.
-«Γεια σας παιδιά! Είμαι νέος στο Ρέθυμνο και θέλω να συναντήσω φίλους για περιπέτεια και να βγω μαζί τους στην πόλη! Είμαι Καναδός και μιλάω μόνο Αγγλικά. Εάν είστε στην ίδια φάση, στείλτε μου μήνυμα» γράφει κάποιος.
-«Γεια σας ομάδα, κανείς για ρακόμελο απόψε στο κέντρο του Ηρακλείου; Καλό θα ήταν και ένα δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα .
Ευπρόσδεκτες και άλλες ιδέες» αναφέρει μια κοπέλα.
-«Γεια σας φίλοι. Είμαι νέος στην ομάδα, οπότε ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Ζω πολλά χρόνια στην περιοχή του Μυλοποτάμου αλλά θέλω να κάνω περισσότερους φίλους με παρόμοια ενδιαφέροντα, ή να μάθω νέα πράγματα! .Για να σας δώσω μια γεύση, το επάγγελμά μου είναι το λογισμικό για τον τομέα της φιλοξενίας και τα ενδιαφέροντά μου είναι κυρίως η μουσική παραγωγή, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες.
Γνωρίζει κανείς κάποια σελίδα στο FB ή ιστοσελίδα που να απαριθμεί συλλόγους, τάξεις, κοινωνικές ομάδες, εθελοντισμό, δραστηριότητες κτλ; Θέλω να γνωρίσω νέους φίλους!» γράφει κάποιος άλλος.
Ένα ζευγάρι, αναφέρει: «Είμαστε η Lisa και ο Balder, ένα ζευγάρι Αργεντινών/Δανών που μόλις μετακόμισε στο Ρέθυμνο. Επιλέξαμε το Ρέθυμνο γιατί ερωτευτήκαμε τη γοητεία, τους ανθρώπους και τη φύση που το περιβάλλει.»
«Εγώ και ο άντρας μου σχεδιάζουμε να μετακομίσουμε το Ρέθυμνο.
Παιδιά έχετε καμία πρόταση για το πώς μπορούμε να βρούμε σπίτι», γράφει μια κοπέλα.
Ωστόσο, δεν λείπουν και οι δυσκολίες και ποιες είναι αυτές, όπως λένε οι ίδιοι.
Η εύρεση σπιτιού είναι δύσκολη, κυρίως κατά την τουριστική σεζόν,
οι κρατικές διαδικασίες παραμένουν συχνά περίπλοκες.
Επιπλέον, ενώ οι πόλεις δεν έχουν πρόβλημα με την συνδεσιμότητα, σε απομακρυσμένα χωριά οι ταχύτητες του διαδικτύου μπορεί να είναι χαμηλές.
Παρά τις όποιες δυσκολίες, η Κρήτη παραμένει για την παγκόσμια κοινότητα των digital nomads ένας ιδανικός σταθμός που προσφέρει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής υποχρέωσης και αυθεντικής ζωής.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ