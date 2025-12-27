Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πότε και πώς αποκαλύπτουμε την αλήθεια στα παιδιά

Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια.
Καθώς βρισκόμαστε στην γιορτινή περίοδο, είναι οι μέρες που τα παιδιά γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, ζητώντας το δώρο που επιθυμούν να βρουν κάτω από το δέντρο.
Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια: άλλους τούς βρίσκει ανήμερα τα Χριστούγεννα, άλλους το πρωινό της Πρωτοχρονιάς. Τα συναισθήματα της ανυπομονησίας και της χαράς ήταν τόσο έντονα που έχουν χαραχτεί στο μυαλό μας.
Ως γονείς πλέον, προσπαθούμε την ίδια μαγεία να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Μέχρι που από κάποια ηλικία και μετά, οι ερωτήσεις αρχίζουν και γίνονται πιο επίμονες. «Υπάρχει όντως Άγιος Βασίλης;». Ποια ηλικία είναι άραγε ιδανική για αποκαλυφθεί η αλήθεια χωρίς να τα πληγώσει;
Η «σωστή ηλικία» για να αποκαλύψουμε στα παιδιά την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη δεν είναι απόλυτη. Εξαρτάται από την ωριμότητα του παιδιού, το περιβάλλον του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν σε μερικές βασικές γραμμές:
Στις ηλικίες 7-9 τα παιδιά αρχίζουν να έχουν πιο λογική σκέψη και γι’ αυτό αρχίζουν τις “δύσκολες” ερωτήσεις: «Πώς προλαβαίνει να πάει παντού;», «Πώς μπαίνει στο σπίτι μας αφού δεν έχουμε καμινάδα;» κλπ. Συχνά έχουν ακούσει κάτι από συμμαθητές και αναζητούν επιβεβαίωση.
Πώς ανταποκρίνεται ιδανικά ο γονιός;
Η κεντρική ιδέα είναι ότι «ακολουθούμε» τη σκέψη του παιδιού και δεν το «προλαβαίνουμε». Αν δηλαδή ένα παιδί δεν ρωτάει ακόμη και απολαμβάνει το παιχνίδι της φαντασίας και της μαγείας, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Αν από την άλλη ρωτάει επίμονα, σημαίνει ότι είναι έτοιμο να ακούσει και την απάντηση. «Εσύ τι πιστεύεις;» ή «Πώς νομίζεις ότι γίνεται;». Μέσα από τέτοιου είδους ερωτήσεις, προσπαθούμε να βολιδοσκοπήσουμε τι έχει ανάγκη να μάθει.
Πώς αποκαλύπτουμε στα παιδιά την αλήθεια
Όταν πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε στο παιδί μας, λέμε την αλήθεια «απαλά» και «γκρεμίζουμε» παντελώς την ιδέα του Άγιου Βασίλη. «Ο Άγιος Βασίλης υπήρξε πριν πολλά χρόνια και έγινε σύμβολο της καλοσύνης και της προσφοράς. Οι γονείς συνεχίζουμε την παράδοση για να δίνουμε χαρά στα παιδιά» θα μπορούσε να ήταν μία καλή απάντηση. Γενικά δεν το παρουσιάζουμε σαν ένα μεγάλο ψέμα αλλά σαν μία παράδοση αγάπης.
Πολύ βοηθητικό για να μη νιώσει το παιδί απώλεια θα ήταν να του δώσουμε έναν ρόλο: «Τώρα που γνωρίζεις κι εσύ την αλήθεια, μπορείς να γίνεις ένας μικρός Άγιος Βασίλης για τους άλλους, να κρατάς το μυστικό και να δίνεις χαρά στα πιο μικρά παιδιά».
Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα του παιδιού και αν νιώσει απογοήτευση, του δίνουμε χώρο και χρόνο για συζήτηση.
Κρατάμε το μαγικό στοιχείο
Τέλος, δεν χρειάζεται να «γκρεμίσουμε» όλο το γιορτινό σύμπαν γι’ αυτό τονίζουμε πως η μαγεία των Χριστουγέννων είναι αληθινή και πως η καλοσύνη και η προσφορά είναι το πνεύμα του Άγιου Βασίλη.
