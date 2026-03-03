ΥΠΕΞ: Δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Προληπτικά τα μέτρα στη Σούδα

Είχε ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών από τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο σχετικά με τα σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ;

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε 12 νέες έκτακτες γραμμές επικοινωνίας για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ενημέρωση της εκπροσώπου του, Λάνας Ζωχιού, προς τους διπλωματικούς συντάκτες.

Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο επαναπατρισμού, καθώς και εναλλακτικά πλάνα για περιοχές όπου ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός. «Καμία πτήση δεν μπορεί να προγραμματιστεί σε χώρες που είναι ο εναέριος χώρος κλειστός», ανέφερε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως το ΥΠΕΞ εξετάζει πτήσεις από γειτονικά κράτη με ανοιχτό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, χώρες με κλειστό εναέριο χώρο είναι το Ισραήλ, το Ιράν, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντίθετα, ανοιχτός παραμένει ο εναέριος χώρος στην Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Για λόγους ασφαλείας, δεν δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού πριν την άφιξη των Ελλήνων στη χώρα. Όπως υπογραμμίστηκε, πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση και μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήματα – όχι δεκάδες χιλιάδες – για επαναπατρισμό από χώρες της περιοχής.

Δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών εκτιμάται κάτω από εκατό.

Διευκρινίσεις για τις διεθνείς επαφές και τη στάση της Ελλάδας

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο σχετικά με σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις στο Ιράν, το ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι «δεν ετέθη θέμα επιχειρησιακού χρονοδιαγράμματος στο Ιράν».

Όσον αφορά ενδεχόμενο αίτημα συνδρομής της Ελλάδας από ΗΠΑ ή Ισραήλ, η Λάνα Ζωχιού τόνισε πως δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή της χώρας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Ελλάδας είναι διαρκής και καθαρά αμυντικού χαρακτήρα, χωρίς να συνιστά εμπλοκή στον πόλεμο.

Μέτρα ασφαλείας και προληπτική ετοιμότητα

Σε ερώτηση για πιθανό φόβο επίθεσης στη Σούδα, το ΥΠΕΞ σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βασίζονται σε καθιερωμένα πρωτόκολλα. Η Ελλάδα, όπως επανέλαβε η εκπρόσωπος, δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.