Υπουργείο Υγείας: Νέα δεδομένα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων – Προγράμματα με τη στήριξη της UNICEF

Την πρόοδο των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την υγεία παιδιού και οικογένειας παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνεται πλέον στην ψυχική υγεία και την πρόληψη από μικρή ηλικία. Τα προγράμματα, που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη UNICEF, περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία παιδιών και οικογενειών, την πρόληψη ψυχικών διαταραχών, την υγιεινή περιόδου, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως ο αυτοτραυματισμός στους νέους. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «καταπληκτική εικόνα» ως προς την πορεία υλοποίησης. Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και θεσμοθετημένου πλαισίου πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης, καθώς για χρόνια τα ζητήματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παιδίατροι, με 400 εξ αυτών να έχουν ήδη εκπαιδευτεί ώστε να πραγματοποιούν καθολικό screening για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων όπως ο αυτισμός, το άγχος και η κατάθλιψη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πρόγραμμα Triple P (Θετική Γονεϊκότητα), το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο, βασισμένο σε πολυετή επιστημονική έρευνα, που παρέχει στους γονείς πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανατροφής. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 177 επαγγελματίες υγείας και έχουν συμμετάσχει περίπου 5.000 γονείς, μέσα από σεμινάρια, ομαδικές συναντήσεις και εξατομικευμένες συνεδρίες. Παράλληλα, η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κατανόηση των επιπτώσεων της ψηφιακής ζωής και ειδικά του doomscrolling στην ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται στην Αθήνα ένα διεθνές κέντρο έρευνας για την ανάπτυξη του παιδιού, την ψυχική υγεία και τις νευροεπιστήμες, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Harvard. Σημαντική είναι και η εξέλιξη του προγράμματος για την Υγιεινή Περιόδου, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των εφήβων κοριτσιών. Ήδη έχουν υλοποιηθεί δράσεις σε 1.482 σχολεία, με περισσότερα από 170.000 παιδιά να έχουν ενημερωθεί. Προβλέπεται, επίσης, η δωρεάν διανομή άνω των 18 εκατομμυρίων προϊόντων περιόδου σε μαθήτριες, με το 50% να έχει ήδη διατεθεί. Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού, έχουν ήδη υποστηριχθεί 280 ανήλικοι, ενώ 1.340 επαγγελματίες υγείας έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση.