Ζητούμενο η αντοχή των υποδομών και όχι το νέο ρεκόρ αφίξεων – Το νέο στοίχημα για τον τουρισμό

Με νέες κλίνες και προσωπικό από τρίτες χώρες τα ξενοδοχεία.
Το τουριστικό στοίχημα για την Κρήτη το 2026 δεν είναι η κατάρριψη ενός νέου ρεκόρ αφίξεων, αλλά η βιωσιμότητα.
Το νησί παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων διεθνώς και η συζήτηση πλέον δεν εστιάζεται στο «πόσοι θα έρθουν», αλλά στο «πώς θα αντέξουν οι υποδομές», γιατί η Κρήτη αγγίζει το «ταβάνι» της αντοχής της.
Το νερό εξελίσσεται στο νούμερο ένα πρόβλημα. Ένας τουρίστας στην Κρήτη καταναλώνει κατά μέσο όρο τριπλάσια ποσότητα νερού από έναν μόνιμο κάτοικο. Με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης.
Ενώ τα ξενοδοχεία εκσυγχρονίζονται, οι δημόσιες υποδομές υστερούν.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ παραμένει πηγή προβλημάτων και ταλαιπωρίας.
Το Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, αναμένοντας τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.
Υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων τους μήνες αιχμής, όπως επίσης υπάρχουν και σοβαρά θέματα με το κυκλοφοριακό στις πόλεις, ελλείψει θέσεων στάθμευσης.
«Κρητική φιλοξενία» με Φιλιππινέζους και Ινδονήσιους
Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές κλίνες, αυξάνονται συνεχώς, κάτι που σημαίνει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό μεγαλώνουν και θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους από τρίτες χώρες.
Το μεγαλύτερο μέρος από τα κενά στα ξενοδοχεία θα καλυφθεί από εργαζόμενους, που θα έρθουν από τρίτες χώρες, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ινδία, Νιγηρία, Αιθιοπία.
Το γεγονός ότι οι ντόπιοι εργαζόμενοι μειώνονται συνεχώς, αλλάζει προφανώς και τη μορφή αυτού που ονομάζουμε «κρητική φιλοξενία».
Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία
Δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα των Καθολικών που γιορτάζεται στις 5 Απριλίου, ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία, τη φετινή σεζόν στην Κρήτη.
Η νέα τουριστική χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, θα είναι εξίσου καλή με τη φετινή (είχαμε πάνω από 5.600.000 εκατομμύρια επισκέπτες), όπως είπε στην «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι, αν υπάρξει αύξηση αφίξεων, δεν θα ξεπεράσει το 3% – 4%, γιατί «πιάνουμε ταβάνι».
Ο Νίκος Χαλκιαδάκης
Οι δυνατότητες του αεροδρομίου Ηρακλείου είναι περιορισμένες και μέχρι να λειτουργήσει το αεροδρόμιο Καστελλίου, δεν γίνεται οι πτήσεις να καταγράψουν περαιτέρω εντυπωσιακή άνοδο.
Στα 7,5 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις το 2025
Το 2025, οι τουριστικές εισπράξεις στην Κρήτη έφθασαν τα 7,5 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 33% των συνολικών εισπράξεων στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σεζόν και φέτος θα κυλήσει με υψηλές πληρότητες, που θα φανούν από τον Μάιο και οι εκτιμήσεις είναι ότι η δυναμική του τουρισμού θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Πρόεδρος ΠΟΞ: «Πού είναι οι υποδομές για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι;»
Η νέα τουριστική περίοδος 2026, όπως ανάφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, από το Ρέθυμνο, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, θα είναι μία χρονιά ωριμότητας για τον ελληνικό τουρισμό καθώς, δοκιμάζονται ήδη οι δυνάμεις και οι αντοχές των προορισμών.
Ο Γιάννης Χατζής
Αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως αναφέρουν τα «Ρεθυμνιώτικα Νέα», που φιλοξενούν τις δηλώσεις του, το οποίο πρέπει να κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο και να δοθεί έμφαση στην πράξη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό με τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση για τους τουριστικούς προορισμούς.
«Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε κάνει άλματα στα έσοδα. Φέτος, ίσως ξεπεράσουν τα 23 δισ. Η χώρα, πριν 10 χρόνια ήταν 8-9 δισ. πιο χαμηλά. Ενώ υπάρχει ένας σημαντικός όγκος πελατών, οι υποδομές μας είναι δύο δεκαετίες πίσω. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι να υποδεχθούμε αυτόν τον αριθμό επισκεπτών.
Αν δεν βελτιωθεί σοβαρά ο δημόσιος διάλογος για το τι χρειάζεται ο τουρισμός και μένουμε στις συζητήσεις “ρεκόρ, αφίξεις, υπερτουρισμός” κ.λπ., έχουμε χάσει την μπάλα».
Ο ίδιος σημείωσε: «Οι προορισμοί γύρω μας κάνουν τεράστια πράγματα, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ντουμπάι, η Τουρκία και εμείς ακόμα αναλωνόμαστε σε συζητήσεις προηγούμενων δεκαετιών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Χατζής, φέρνοντας μάλιστα το παράδειγμα τού υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.
«Τώρα για παράδειγμα, είπε, ετοιμάζεται το αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Θα αρχίσει ο κόσμος από το 2028 να προσγειώνεται στο Καστέλλι. Έχετε δρόμους να τον πάτε στην Ελούντα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο; Είναι ο ΒΟΑΚ έτοιμος αυτήν τη στιγμή για αυτό που έρχεται και αν ναι, που δεν είναι, είναι σε θέση το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης σήμερα να υποδεχθεί 18 εκατομμύρια αφίξεις;
Δεν είναι, χρειάζονται επενδύσεις. Αν δεν υπάρχει ουσιαστική επιτάχυνση στρατηγικών επενδύσεων στην περιοχή, τότε συγγνώμη, το Καστέλλι δεν θα μπορέσει να αποδώσει στην οικονομία της Κρήτης, όσο γρήγορα θα μπορούσε», υπογράμμισε.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ