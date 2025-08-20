10η «Γη Μυλοποτάμου»: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία – Γιορτή γεύσεων, παράδοσης και εξωστρέφειας

Τρεις ημέρες γεύσης, παράδοσης και υπερηφάνειας στο Μυλοπόταμο

Με αυθεντικές γεύσεις της Μυλοποταμίτικης γης, μουσικά ακούσματα που ταξίδεψαν από την παράδοση έως τη σύγχρονη δημιουργία και πλούσια αρώματα από τα βότανα του τόπου, “ζωντάνεψε” για τρεις ολόκληρες ημέρες η 10η έκθεση «Γη Μυλοποτάμου» στο Πέραμα, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα καταγράφοντας ρεκόρ προσέλευσης και εντυπώσεων.

Ο θεσμός που γεννήθηκε, από τον δραστήριο Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Περάματος, συμπλήρωσε φέτος δέκα χρόνια ζωής αφιερωμένα στην ανάδειξη της ντόπιας παραγωγής, της παράδοσης και της γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου,

μετέτρεψε το Μυλοπόταμο ως πρότυπο ανάδειξης της κρητικής γης. Μέσα σε ένα αυθεντικό σκηνικό γεμάτο με παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι, παξιμάδι, βότανα, ελαιόλαδο, τυροκομικά προϊόντα, κρασί και τσικουδιά, οι τοπικοί παραγωγοί, οι πολιτιστικοί φορείς και οι επιχειρηματίες παρέδωσαν

στους επισκέπτες μία πραγματική ξενάγηση στον γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο της γης τους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ο Μυλοπόταμος δεν φιλοξενεί απλώς μια γιορτή γεύσεων, αλλά αποτελεί ζωντανό παράδειγμα τόπου που παράγει, δημιουργεί και πρωταγωνιστεί, διαμορφώνοντας δυναμικά τη σύγχρονη ταυτότητα της Μυλοποταμίτικης γής.

Στον κεντρικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος τόνισε:

«Κάθε τόπος έχει τη δική του ψυχή, ο Μυλοπόταμος όμως έχει το χάρισμα να τη μετατρέπει σε εμπειρία και να την προσφέρει απλόχερα σε κάθε επισκέπτη. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε αυτόν τον θεσμό ζωντανό, ατόφιο και κοντά στην παράδοση. Έχουμε ευθύνη να τιμούμε αυτό τον τόπο με τη συμπεριφορά μας, τη φιλοσοφία, τη στάση μας και τον επαγγελματισμό μας.»

Μήνυμα στήριξης απέστειλε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Υπουργείο, δεν κατέστη δυνατό να παραστεί αυτοπροσώπως.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων:

ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλης Χνάρης, η κα. Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Σαρρής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Τσουδερός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Γιακουμάκης

μαζί με τα μέλη κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη κ. Νίκο Ρεϊζάκη η Αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου κα. Ευαγγελία Γλαμπεδάκη και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Ελεάνα Λεντιδάκη, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρίου κ. Βασίλειος Κλάδος, οι Αντιδήμαρχοι Μυλοποτάμου κ. Ιωσήφ Βουκαλής, κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, κ. Αστρινός Νυκτάρης, κ. Δημήτρης Μιχόπουλος, κ. Μιχαήλ Ζερβός και κ. Βασίλειος Παπαδάκης, οι Ειδικοί Σύμβουλοι Δήμου Μυλοποτάμου κ. Εμμανουήλ Σκλαβάκης, κ. Δημήτριος Κόκκινος, κ. Παύλος Νικηφόρος και κα. Ειρήνη Κουτάντου.

Η ηχηρή παρουσία εκπροσώπων της Βουλής, της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου και των παραγωγικών φορέων επιβεβαίωσε πως η «Γη Μυλοποτάμου» έχει εδραιωθεί ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Την έκθεση πλαισίωσε μουσικά το μουσικό σχήμα του Νίκου Καρκάνη, ενώ ακολούθησε παράσταση παραδοσιακών χορών από τον όμιλο «Χοροκρήτες», τον Λαογραφικό Όμιλο Τρικάλων «Ασκληπιός» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βιταλάδων Κέρκυρας. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο μεγάλες συναυλίες με τη Λένα Ζευγαρά και την Αναστασία, οι οποίες αποτέλεσαν πόλο έλξης για χιλιάδες νέους και νέες από κάθε γωνιά της περιοχής.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, το επιμελητήριο Ρεθύμνου και φυσικά όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί και τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο τόπος αυτός υποστηρίζει και αναδεικνύει με περηφάνια τη δυναμική του, τον πολιτισμό του και τους ανθρώπους του.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου τον προσεχή Οκτώβριο θα δώσει δυναμικό «παρών» στην έκθεση που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Μυλοποταμιτών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος, με στόχο την προβολή της μυλοποταμίτικης γαστρονομίας, του πολιτισμού και της ταυτότητας του τόπου στο κέντρο της Αθήνας.