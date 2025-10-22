Στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες-SafeHeraklion 2025 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Στην έναρξη των εργασιών του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες – SafeHeraklion 2025 που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη.

Το Συνέδριο που συνδιοργανώνεται από το Safe Greece και το ΕΛΜΠΕΠΑ και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του, φέρνει σε επαφή εκπροσώπους του Ακαδημαϊκού κόσμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα και των Εθελοντικών Οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό μεταξύ άλλων την ενίσχυση της διακλαδικότητας και της συνεργατικότητας στην Πολιτική Προστασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων προς όφελος της Πολιτικής Προστασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, διδαγμάτων και καλών πρακτικών.

Στην τοποθέτηση του ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο έχει ενισχύσει την Πολιτική Προστασία ο Δήμος Ηρακλείου, για την άμεση σχέση της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών με την ανθεκτικότητα, για τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στον τομέα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας, καθώς και για τη σημασία της αντιμετώπισης των καταστροφών με συνεκτικό τρόπο:

«Το ζήτημα της ανταπόκρισης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα μειζόνων φυσικών καταστροφών συνδέεται κατά προφανή τρόπο με την ανθεκτικότητα των πόλεων και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Γνωρίζετε πόσο μεγάλα είναι τα κενά τα οποία έχουμε. Η εκτίμηση μας είναι ότι το Ηράκλειο είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο.

Και οι κίνδυνοι αυτοί θα αντιμετωπίζονταν, αν μπορούσαμε με ένα συνεκτικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε δομικά προβλήματα. Είχαμε τον Απρίλιο του 2024 την άσκηση Μίνωας. Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας έλεγε τότε ότι το ζήτημα για μια άσκηση δεν είναι να επιτύχει, αλλά να εντοπίσουμε τα κενά, να δημιουργήσουμε συνεκτικότερους μηχανισμούς, να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες μιας αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης. Νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα εξήχθη από εκείνη την άσκηση».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι οι πιθανοί πλημμυρικοί και σεισμικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να μένουν χωρίς αντιμετώπιση, ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση ρεμάτων μέσα σε ένα δυσμενές γραφειοκρατικό και νομοθετικό περιβάλλον, και δεν παρέλειψε να τονίσει την άρρηκτη σχέση μεταξύ του ολοκληρωμένου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού:

«Από την πλευρά του Δήμου, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με μείζονα καταστροφή τα οποία μπορεί να είναι σεισμός, μπορεί να είναι πλημμύρα, μπορεί να είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση. Στην Κρήτη έχουμε την τύχη να έχουμε μια πρωτοπορία στην οριοθέτηση των υδατορεμάτων.

Αυτό είναι από τα πράγματα που είδε με τη μεγάλη του διορατικότητα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και η Περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση υδατορεμάτων με πολλές δυσκολίες, και όχι πλήρως βέβαια, αλλά τουλάχιστον το προχώρησε μέσα στην τεράστια πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και της γραφειοκρατίας που είναι αποτρεπτικές. Πρέπει αυτά να τεθούν με μεγάλη έμφαση.

Ότι δεν μπορούμε να εμποδίζουμε τους εαυτούς μας. Βεβαίως αυτά τα ζητήματα συνδέονται με τα ευρύτερα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού και τα ζητήματα αυτά είναι βασικά για την θεμελίωση μιας οργανωμένης πολιτικής προστασίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου στερείται σχεδίων πόλεως με την παράμετρο της μη οριοθέτησης των υδατορεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε αποτελεσματικά και την πολιτική προστασία. Υπάρχει ένα συνεχές που μας οδηγεί από την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε ζητήματα αστικού σχεδιασμού και το οποίο επιστρέφει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών».

Τέλος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε συνοπτικά στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και επανέφερε το επιτακτικό ζητούμενο της πρακτικής αντιμετώπισης, με εντοπισμό των δυσχερειών τις οποίες η Πολιτεία δεν έχει καμία δικαιολογία να αντιμετωπίσει: «Εμείς στο Δήμο Ηρακλείου κάνουμε πράγματα από την πλευρά μας.

Με τον Αντιδήμαρχο Μανόλη Χαιρέτη έχουμε φτιάξει ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο είναι 24ωρο. Έχουμε ένα σύστημα άμεσης κοινοποίησης για την περίπτωση που καταρρεύσουν οι επικοινωνίες. Έχουμε επικαιροποιήσει και καταστήσει κατά το δυνατόν προσβάσιμους τους χώρους καταφυγής. Έχουμε επικαιροποιημένα σχέδια διαφυγής.

Πόσο αρκεί αυτό μέσα στο συνολικό σχεδιασμό; Θεωρώ πραγματικά ότι αυτά τα ζητήματα είναι μείζονα, για αυτό χαίρομαι που είστε εδώ και θα προχωρήσετε την επιστήμη και τις εφαρμογές της. Από αυτό το Συνέδριο πρέπει να φύγει ένα πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα το οποίο είναι:

Πρακτική αντιμετώπιση με εντοπισμό των δυσχερειών τις οποίες εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε στον εαυτό μας και κατά συνέπεια η Πολιτεία δεν έχει καμία δικαιολογία να μην αντιμετωπίσει. Είναι υστερήσεις δεκαετιών; Ναι είναι αλήθεια. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Ότι θα συνεχίσουμε για δεκαετίες μέσα στο ίδιο περιβάλλον; Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει εδώ μια ανατροπή και ελπίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλετε και εσείς».

Στις εργασίες του Συνεδρίου που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του ΟΑΣΠ, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος Κατσαράκης, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Γεωλογικής Εταιρίας Ελλάδας Αθανάσιος Γκανάς, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου και μέλη εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.