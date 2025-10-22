Ηράκλειο:Η ώρα των απολογιών για τον εμπρησμό των απορριμματοφόρων του δήμου Μαλεβιζίου

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στον 54χρονο φυσικό αυτουργό και στον 45χρονο επιχειρηματία που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός

Με τις κρίσιμες απολογίες των τριών κατηγορουμένων ξεκινά σήμερα η δίκη για την υπόθεση του εμπρησμού που κατέστρεψε τον στόλο των απορριμματοφόρων του δήμου Μαλεβιζίου, με την οικονομική ζημία να είναι τεράστια.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αν. Κρήτης κάθονται ο 45χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός του εμπρησμού-πρόκειται για γνωστό πρόσωπο που έχει αναπτύξει σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας-και δύο ακόμα άτομα, ένας 54χρονος και ένας 40χρονος που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην απολογία του φερόμενου ηθικού αυτουργού, ο οποίος αρνείται πλήρως τις αποδιδόμενες κατηγορίες, αλλά ακόμα περισσότερο στον 54χρονο φυσικό αυτουργό, ο οποίος το χρονικό διάστημα από την σύλληψη του δεν έχει ακολουθήσει μία σταθερή γραμμή σε ό,τι αφορά στους ισχυρισμούς του ως προς τον ρόλο του 45χρονου αλλά και ως προς το πραγματικό κίνητρο αυτής της καταστροφικής φωτιάς.

Είναι γνωστό ότι κατά την σύλληψη του ο 54χρονος κατονόμασε ως ηθικό αυτουργό τον 45χρονο επιχειρηματία, παραθέτοντας λεπτομέρειες, στην ανακρίτρια προσπάθησε να ανασκευάσει τα όσα είχε πει προανακριτικά, τελικά όμως επιβεβαίωσε την αρχική του απολογία στην Αστυνομία. Δύο μήνες μετά την προφυλάκιση του επέμεινε να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας κατά την οποία ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τον εμπρησμό.

Εύλογα, λοιπόν, η απολογία του στο ακροατήριο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ισχυρισμός που εν τέλει προβάλλεται είναι ότι ο 54χρονος προχώρησε στον εμπρησμό των απορριμματοφόρων για να εκδικηθεί τον 45χρονο επειδή θεώρησε ότι εξαγόρασε με «ψίχουλα» συμμετοχικό του μερίδιο σε ακίνητο-φιλέτο.

Δε γνώριζε, ισχυρίζεται, ότι τα απορριμματοφόρα ανήκαν στο δήμο Μαλεβιζίου. Θεωρούσε ότι ανήκαν στον 45χρονο επειδή δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο πεδίο των απορριμμάτων. Στις αρχικές απολογίες του είχε ισχυριστεί ότι ο 45χρονος του ανέθεσε να κάψει τα απορριμματοφόρα έναντι μίας αμοιβής, ύψους 5000 ευρώ, την οποία θα εισέπραττε σε δύο φάσεις, πριν και μετά τον εμπρησμό.