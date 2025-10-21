Φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές στο επίκεντρο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με την γαλλική πόλη Angers

Διήμερη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίδυμων Πόλεων – Twin Cities» του NetZeroCities

Διήμερη συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του Δήμου Ηρακλείου και της διδυμοποιημένης Γαλλικής μητροπολιτικής περιοχής Angers Loire Metropole πραγματοποιείται στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίδυμων Πόλεων – Twin Cities» του NetZeroCities, μέσω της πρωτοβουλίας Ambition.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση από το Δήμο Ηρακλείου των καλών πρακτικών που έχει αναπτύξει η Angers Loire, πρακτικές οι οποίες βασίζονται στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και έξυπνων συστημάτων για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τις εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της αποστολής, αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου και μίλησε για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» καθώς και στην δέσμευση να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, και να κατακτηθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στο στόχο της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού της πόλης, στην τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων καθώς και στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας η οποία προωθεί τα ήπια μέσα κυκλοφορίας, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και περιορίζει την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο δίκυκλο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας πάντως ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει αφοσιωμένη στους στόχους της και εξέφρασε την επιθυμία ο Δήμος να κερδίσει τα μέγιστα από την αγαστή συνεργασία με την Angers Loire.

Ο Αντιπρόεδρος της Γαλλικής μητροπολιτικής περιοχής και Δήμαρχος της Les Ponts-de-Ce Jean Paul Pavillon, ευχαρίστησε εκ μέρους της αποστολής τη Δημοτική Αρχή για τη φιλοξενία και τη συνεργασία, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία είναι μια σημαντική ευκαιρία και για την Anger Loire η οποία έχει αντιμετωπίσει επίσης ζητήματα χρηματοδότησης. O Jean Paul Pavillon ευχήθηκε επίσης, η συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων να είναι μακρόχρονη και να αποδώσει σε βάθος χρόνου.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης από την πλευρά του, ανέφερε ότι οι εργασίες της συνάντησης θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, στις πρακτικές που εφαρμόζονται για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκαλεί η αύξηση της θερμοκρασίας και στην τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2025 αντιπροσωπεία του Δήμου Ηρακλείου που επισκέφθηκε την Anger-Loire είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων της γαλλικής πόλης στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και στη μείωση της ρύπανσης από τις συγκοινωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο είναι μια από τις 24 πόλεις από 14 χώρες της Ευρώπης που πέτυχαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ρυθμού επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας. Οι 24 πόλεις, «διδυμοποιούνται» με τις «Πόλεις Αποστολής» για να ενισχυθούν με καινοτόμες πιλοτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα. Πρόκειται για πόλεις που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και επιδιώκουν ανάλογες λύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η κινητικότητα τα απόβλητα, κ.α., αξιοποιώντας καινοτόμες πολιτικές.

Στη συνάντηση εργασίας λαμβάνουν μέρος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ και στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιώργος Ταβερναράκης, η Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκη Μπουζουνιεράκη, οι ειδικοί σύμβουλοι Σπύρος Δοκιανάκης και Μανόλης Πετράκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου Παναγιώτης Τσακμόπουλος, η συνεργάτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικηγόρος Ειρήνη Ασημακοπούλου και η γραμματέας Αγάπη Χαλακατεβάκη.