Αδιάλλακτος ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος- Επιμένει στην καταστροφή του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας- Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Το κρίμα στο λαιμό του κ. Ταχιάου»

Η έντονη αντίδραση του κόσμου και της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας κορυφώθηκε σήμερα, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με επίκεντρο τη διάσωση του σπουδαίου Μνημείου στο λόφο της Παπούρας.

Ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου και πλήθος φορέων και πολιτών εξέφρασαν για μία ακόμη φορά την απόλυτη αντίθεσή τους στα σχέδια του Υφυπουργού Υποδομών, κ. Νίκου Ταχιάου, για την εγκατάσταση ραντάρ στον ιστορικό λόφο της Παπούρας, ζητώντας να επιλεγεί εναλλακτική τοποθεσία που δεν θα επηρεάζει το σπουδαίο Μνημείο.

Μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας για την υπεράσπιση του Μνημείου στο λόφο της Παπουρας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας βρέθηκε μαζί με τον κόσμο που διαδήλωσε για την προστασία του Μνημείου, στην αίθουσα όπου διεξαγόταν η σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε ενώπιον του κ. Ταχιάου την ορθολογική και ρεαλιστική πρόταση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που δεν θα καθυστερήσει το έργο, με γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, της ασφάλειας των πτήσεων και της διαφύλαξης του Μνημείου. Η τοποθέτηση και πρόταση του Δημάρχου, την οποία αρνήθηκε ο Υφυπουργός:

«Στις 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα βραβευτεί για την αρχαιολογική αποκάλυψη του Μνημείου στον λόφο της Παπούρας με το International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” 2025, που φέρει το όνομα του Σύριου Αρχαιολόγου που εκτελέστηκε από τον ISIS, επειδή δεν πρόδωσε τη θέση του αρχαίου θησαυρού της πατρίδας του.

-Στις 12 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Κινηματογράφο Cinobo Όπερα, στην Αθήνα

(Ακαδημίας 57), σε εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, θα γίνει η

παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου από την υπεύθυνη ανασκαφής της Εφορίας

Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

-Και ενώ η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται και πρέπει τάχιστα να προχωρήσει το έργο της στερέωσης και προστασίας για να μην καταρρεύσει το μνημείο και στη συνέχεια να αναδειχθεί και να καταστεί επισκέψιμο,

Το Υπουργείο Υποδομών έχει άλλα σχέδια.

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση και ολιγωρίες, ανακοινώνει άρον άρον τετελεσμένα για την τοποθέτηση του ραντάρ και του τηλεπικοινωνιακού πύργου, στο λόφο της Παπούρας, ένθεν κακείθεν του Μνημείου.

Απέσπασε θετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ που “πείστηκε” με την προμελέτη – Τεχνική έκθεση και όχι ολοκληρωμένη μελέτη όπως διατείνεται το Υπουργείο, ότι η τοποθέτηση του ραντάρ στην Παπούρα, είναι δήθεν η μοναδική τεχνικά, εφικτή λύση ενώ στην ουσία αποτελεί πολιτική απόφαση του κ. υφυπουργού.

Διαβάζω από την γνωμοδότηση: Το ΚΑΣ γνωμοδοτεί α) κατά πλειοψηφία υπερ της έγκρισης της προμελέτης εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του νέου ΑΔ.

Ένα ΚΑΣ βέβαια που έχει καταστρέψει μικροεπιχειρηματίες, νέα ζευγάρια, δήμους για κοινωφελή έργα κλπ.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει αποδείξει το ατεκμηρίωτο αυτής της πολιτικής επιλογής ΚΑΙ κυρίως της θέσης ότι είναι η μοναδική λύση.

Και εδώ είναι το ερώτημα που δεν μας έχει απαντήσει κανείς:

Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Παπούρα, δεν θα μπορούσε να γίνει αεροδρόμιο;;

Εμείς τιμούμε τις αποφάσεις όλων σχεδόν των Δημοτικών Συμβουλίων της Κρήτης, την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, τους 180 φορείς που συνυπογράφουν τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΡΑΣ και είμαστε σταθερά συνεπείς με την επιδίωξη να κατασκευαστεί σωστά ένα διεθνές αεροδρόμιο με πλήρη ασφάλεια πτήσεων και γι’ αυτό επεξεργαστήκαμε και συγκεκριμένη πρόταση που θα διατυπώσω και σήμερα παρακάτω, αφού δεν έγιναν τα ραντεβού που ζητήσαμε κατ΄ επανάληψη και προσέξετε: εξασφαλίζει τον συντομότερο χρόνο για την υλοποίηση του έργου των ραντάρ και κατ΄ επέκταση του ΑΔ.

Ας δούμε λίγο το ιστορικό και την πρόταση μας.

Η σύμβαση παραχώρησης μετά από ωρίμανση 15 ετών, υπογράφεται αρχές του 2019 και το Υπουργείο Υποδομών μετά από πολλές παρεμβάσεις μας, εδέησε να ασχοληθεί με την αεροναυτιλία και τα συστήματα επιτήρησης το 2022.

Τον Μάιο του 2022, συστήνεται Ομάδα Εργασίας με τρία στελέχη της ΥΠΑ για την θέσεων εγκατάστασης των ραντάρ

Η ΟΕ παρέδωσε την μελέτη τον επόμενο μήνα σε λιγότερες από 30 ημερολογιακές ημέρες και με δεδομένο ότι εξέτασε μόνο απαλλοτριωμένες κορυφές και βέβαια πριν την αποκάλυψη του σπουδαίου μνημείου, πρότεινε την Παπούρα ή κορυφή 24 για την εγκατάσταση του κύριου συστήματος ραντάρ, PSR + MSSR και του βοηθητικού MSSR νότια, χωρίς να προχωρήσει σε εντοπισμό εναλλακτικών θέσεων για το κύριο αφού δεν υπήρχε χρεία.

Μετά την αποκάλυψη του σπουδαίου μνημείου της Παπούρας το 2024, κάθε ορθολογιστής θα ανέθετε στην ίδια ΟΕ την συνέχιση της έρευνας για διερεύνηση και εντοπισμό των εναλλακτικών θέσεων εκτός Παπούρας και μάλιστα χωρίς περιορισμούς στο ιδιοκτησιακό.

Άμ δε, αντ’ αυτού το Υπουργείο Υποδομών μέσω τρίτου φορέα, ανέθεσε σε εταιρεία της Αγγλίας, την σύνταξη μελέτης αλλά με κύριο αντικείμενο την τεχνική έκθεση σύγκρισης δύο μόνο σημείων, του 24 και του 26, που δίνει το πλεονέκτημα στο 24.

Με επίκληση του αποτελέσματος αυτού του τεχνάσματος, της συγκριτικής μελέτης των δύο μόνο σημείων, το Υπουργείο Υποδομών μιλά ΔΗΘΕΝ για την ΜΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ.

Πρόκειται για μια έωλη επιχειρηματολογία αφού έπρεπε να προηγηθεί ολοκληρωμένη μελέτη εντοπισμού των εναλλακτικών θέσεων που πληρούν τους προϋποθέσεις και στη συνέχεια να γίνει σύγκριση για την βέλτιστη.

Ας περάσουμε όμως στην πρόταση και αυτό που θα έκανε κάθε ορθολογιστής χωρίς σκοπιμότητες ή μάλλον με μοναδική σκοπιμότητα αφενός την προστασία, ανάδειξη και διασφάλιση τους επισκεψιμότητας του μνημείου, αφετέρου τον εντοπισμό θέσης σε άλλη κορυφή που θα υπάκουε στην ανάγκη για ασφαλείς πτήσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Σε αυτό δηλ που λέει η ομόφωνη απόφαση του ανώτερου θεσμικού συλλογικού οργάνου της Κρήτης:

1. Να αναζητηθεί άλλη κορυφή κατασκευής του ραντάρ

2. Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στο λόφο Παπούρα.

3. Να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

4. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στο Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

5. Να κηρυχθεί ο λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας.

Αυτά έχουν διαβιβαστεί στην κυβέρνηση και το Υπ. Υποδομών αλλά χωρίς ανταπόκριση, όπως και άλλες ομόφωνες αποφάσεις του ΠΣ για τα συνοδά έργα για τα οποία μας «δουλεύετε» κανονικά.

Η πρόταση μας συνοπτικά, έστω και μετά από ένα χρόνο να κάνετε αυτό που οφείλατε και θα φέρει αποτέλεσμα σε ένα μήνα:

1.Να ανασυστήσετε την ΟΕ του 2022. ΝΑΙ την ίδια και υποθέτω ότι αφού τους θεωρούσατε τότε ικανούς τους θεωρείτε και σήμερα. (Χρόνος 1 μέρα)

2.Η παραγγελία να είναι να διερευνήσει και να εντοπίσει τις εναλλακτικές θέσεις για την τοποθέτηση των ραντάρ, χωρίς περιττούς τεχνικούς περιορισμούς που δεν υπηρετούν κανονισμούς. (Χρόνος, το πολύ 1 Μήνας)

3.Η ΟΕ θα συνεργαστεί με την ΕΣΕΕΧ και θα έχει στη διάθεση της την εφαρμογή του EUROCONTROL για την αποτύπωση της χωροκάλυψης για κάθε θέση και για τα ανάλογα πόδια.

4.Στην ΟΕ μετέχουν για διαφάνεια ΚΑΙ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου και η εκπρόσωπος που θα ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού από την εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Ως Δήμος θα θέσουμε στην διάθεση της ΟΕ την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα από καθηγητές του ΕΜΠ και του Πολυτεχνείου Κρήτης για λογαριασμό μας και αφορούν 11 κορυφές από τις οποίες 7 δεν έχουν ενδείξεις αρχαίων, 1 είναι απαλλοτριωμένη και 4 δεν έχουν δηλωθεί από ιδιώτες στο κτηματολόγιο.

Τονίζω ότι το σύστημα είναι multireadar και οι πληροφορίες που αποτυπώνονται στην οθόνη είναι από πολλές πηγές:

Το πρωτεύον PSR – MSSR πρώτα από όλα και το δευτερεύον του ΑΔ και συμπληρωματικά του ραντάρ του πρώην ΑΔ Ηρακλείου εφόσον έχει αποφασιστεί ότι θα παραμείνει αλλά και ραντάρ που βρίσκονται μακρύτερα, Σητεία κλπ.

Αυτή είναι η πρόταση που επιμένουμε ότι θα είχε δώσει εδώ και ένα χρόνο, λύση με προστασία του Μνημείου και κατάλληλες θέσεις ραντάρ για ασφαλή αεροναυτιλία.

Αποδείξτε ότι δεν έχετε σκοπιμότητες και αποδεχθείτε την πρόταση αυτή που έχει μικρότερο χρονοδιάγραμμα αφού δεν χρειάζεται να ξαναπάτε στο ΚΑΣ για τις εγκρίσεις οριστικών μελετών που δεν έχετε ακόμη και θα αποφύγετε τις προσφυγές μας στο ΣτΕ αλλά και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Μην κάνετε το ίδιο λάθος που κάνατε με το Τούνελ. Το είχε στο συρτάρι του ένα χρόνο, ο προηγούμενος υπουργός και έξι μήνες ο τωρινός και έτσι το χρονοδιάγραμμα πήγε 14 μήνες πίσω μέχρι τον ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2028 παρότι η εταιρεία κατασκευής «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες.

Δεν χρειάζεται επομένως σήμερα να παρουσιάσετε τετελεσμένα για την εγκατάσταση των ραντάρ αλλά να ανακοινώσετε την αποδοχή της ορθολογικής πρότασης μας.

Με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι υπάρχει άλλη μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που αφορά τα αναγκαία συνοδά έργα του Α/Δ για την οποία δεν υπάρχει ανταπόκριση, όπως άλλωστε και για παλαιότερες του Δήμου».

«Με την τακτική του κ. Ταχιάου να επιμείνει, θα έχουμε αντιπαράθεση στο πεδίο, στα Δικαστήρια, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το έργο. Προτείνουμε τη βέλτιστη λύση, θέλουμε να γίνει το αεροδρόμιο, όχι όμως εις βάρος της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς ή του περιβάλλοντος. Το κρίμα στο λαιμό του κ. Ταχιάου», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Παρόντες μεταξύ άλλων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν οι Βουλευτές Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, Χάρης Μαμουλάκης, Μανώλης Συντυχάκης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωποι του ΣΕΑ, εκπρόσωποι Συλλόγων και πολίτες.