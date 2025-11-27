Αγρότες: Live η ενημέρωση για τις αλλαγές σε επιδοτήσεις και τις πληρωμές

Τις αλλαγές που αφορούν τους αγρότες παρουσιάζει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνέντευξη Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.

Την ενημέρωση πραγματοποιούν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει βασικά στοιχεία για τις πληρωμές: το 2025 θα καταβληθούν 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και το υπ. Οικονομικών. Οι πληρωμές από τον ΠΕΚΕΠΕ το 2024 ήταν 2,7 δισ. ευρώ. Αναμένεται στις 31 Δεκεμβρίου οι πληρωμές του 2025 να είναι 3,3 δισ. ευρώ. Στην αύξηση του ποσού έχει σημασία η συμμετοχή του δεύτερου πυλώνα

Οσον αφορά τις κατανομές που θα γίνουν για το 2025, υπογράμμισε τα βασικά σημεία: η δήλωση του ΕΤΑΚ για τον υπολογισμό των ακριβών εκτάσεων, ο υπολογισμός υο ζωικού κεφαλαίου γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια (τιμολόγια πώλησης γάλακτος, κρέατος και ζωοτροφών), οι ενισχύσεις θα γίνονται εκεί που πραγματικά βόσκουν τα ζώα και παράγεται το προϊόν και ειδικά για φέτος λαμβάνεται υπόψη η ομορότητα και δίνεται δικαίωμα ένστασης για την οποία θα γίνουν ειδικότερες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Χατζηδάκης εξηγεί τι κερδίζουν οι αγρότες από το νέο πλαίσιο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή: ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων που θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου -ήδη από φέτος αυτοί που υποβάλλουν ειλικρινείς δηλώσεις θα κερδίσουν περισότερα από αυτά που πήραν πέρσι- και τέλος το τρίτο που κερδίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ

Ο κ. Χατζηδάκης παραθέτει επίσης την έγκριση από την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις με βάση την οποία προχωρούν οι πληρωμές.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο κινήθηκε η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εδώ και μήνες ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να διαμορφωθεί ένα διαφανές και συμβατό με τις απαιτήσεις της Κομισιόν πλαίσιο

Ηρθαμε να μιλήσουμε ειλικρινά με συγκεκριμένα στοιχεία και ποσά για να ξέρουν οι αγρότες ποια είναι η στήριξη της πολιτείας, πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα και ποιο θα είναι το νέο αξιοπιστο σχέδιο που έχει συμφωνηθείο με την Κομισιόν, είπε ο κ. Χατζηδάκης