ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Βοσκοτόπια: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέοι κανόνες κατανομής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το νέο πλαίσιο κατανομής των βοσκοτόπων συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα
«Κλείνει» εκ των υστέρων, και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράθυρο της «τεχνικής λύσης» για την κατανομή των βοσκοτόπων και δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο με κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Πραγματική δραστηριότητα
Με τη νέα ΚΥΑ για την «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027», η οποία ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκαθιδρύεται ένα σταθερό σύστημα κατανομής, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η νέα απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας.

Για πρώτη φορά, η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου αποσυνδέεται από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων σε ένα μητρώο και συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Ποια δεδομένα λαμβάνονται υπόψη
Ειδικότερα, το άρθρο 3 προβλέπει ότι επιλέξιμος κτηνοτρόφος είναι εκείνος που διαθέτει «ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση» η οποία «ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης» και τεκμηριώνεται μέσω «αντικειμενικών διοικητικών και οικονομικών δεδομένων».

Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων αντλούνται κυρίως από:

Στοιχεία παραδόσεων γάλακτος και κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
Στοιχεία τιμολόγησης παραδόσεων γάλακτος ή κρέατος ή ζωοτροφών, όπως προκύπτουν από το myDATA και
Στοιχεία εισοδήματος από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και Ε3)

Νέοι κανόνες κατανομής βοσκοτόπων
Νέοι κανόνες κατανομής

Το σημείο «κλειδί» της νέας ΚΥΑ βρίσκεται στο άρθρο 6, όπου θεσπίζονται νέοι κανόνες κατανομής των βοσκοτόπων: Το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα «απομακρυσμένης μεταφοράς» βοσκοτόπων και θέτει ως βασική αρχή ότι ο κτηνοτρόφος λαμβάνει έκταση «αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης». Μόνο σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όμορη Π.Ε.

Επίσης, εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά:

Στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων η κατανομή γίνεται αποκλειστικά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Η Κρήτη λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, με δυνατότητα κατανομής μεταξύ όλων των Περιφερειακών της Ενοτήτων.
Στην Αττική, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας, καθώς και σε όμορες Π.Ε.(των όμορων Περιφερειών).

«Με τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων, διασταυρωμένων δεδομένων και σαφών κανόνων χωρικής κατανομής, η χώρα αποκτά επιτέλους μια σταθερή βάση για τη βόσκηση και τις ενισχύσεις της ΚΑΠ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

OΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ευρώ δεν έχει γυρίσει πίσω...

0
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους...

Μηδενική ανοχή στα «μαϊμού» βιολογικά: Τρεις εταιρείες...

0
Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ επέβαλε εξάμηνη αναστολή άδειας και υψηλά πρόστιμα...

OΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ευρώ δεν έχει γυρίσει πίσω...

0
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους...

Μηδενική ανοχή στα «μαϊμού» βιολογικά: Τρεις εταιρείες...

0
Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ επέβαλε εξάμηνη αναστολή άδειας και υψηλά πρόστιμα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
OΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ευρώ δεν έχει γυρίσει πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το εθνικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου στο επίκεντρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων...

Δήμος Ρεθύμνης:Ανοιχτό για το κοινό το “Science in the City” – Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 4 Δεκεμβρίου εορτή της Πολιούχου Αγίας Βαρβάρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
To Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας “Science in the City”...

Συνεργασία για τη δημιουργία περισσότερων “Ασφαλών Σημείων” Για κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει έμφυλη βία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»...

Κρήτη : «Το Δίκτυο epaithros+ στην έκθεση Innodays 2025!»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+ ανακοινώνει τη συμμετοχή του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST