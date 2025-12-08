Αγρότες:Σήμερα το μεγάλο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο

Έτοιμοι για μπλόκα διαρκείας οι παραγωγοί του νησιού – Αποφασίζουν για αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων

Στον “χορό” των κινητοποιήσεων μπαίνει από σήμερα ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, ζητώντας τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας στον αγώνα επιβίωσης που δίνει ο κλάδος.

Στις 11:30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η έναρξη των κινητοποιήσεων, με τη συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη να έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”.

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόϊ στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου.

Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, ξεκινώντας από το μεγάλο παγκρήτιο συλλαλητήριο, στο οποίο αναμένεται να δώσουν το “παρών” ενώσεις του πρωτογενούς τομέα απ’ όλους τους νομούς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, προχωρώντας σε νέες δυναμικές παρεμβάσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται αποκλεισμοί λιμανιών και αεροδρομίων, όπως ανακοίνωσαν τις προηγούμενες μέρες τα αρμόδια συνδικαλιστικά τους όργανα.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Παγκρήτιας Συντονιστικής, η μορφή και η ένταση που θα λάβουν οι κινητοποιήσεις θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και από τη συμμετοχή του κόσμου. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι τονίζουν ότι είναι έτοιμοι για όλα και πως, αν χρειαστεί, θα στήσουν μπλόκα διαρκείας μέχρις ότου ικανοποιηθούν με πράξεις τα αιτήματά τους.

Μανουράς: «Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Βασίλης Μανουράς μίλησε στη “Νέα Κρήτη” και το neakriti.gr για τη μεγάλη συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά και για τα επόμενα βήματα ενόψει μίας πιθανής κλιμάκωσης τις επόμενες ημέρες, η οποία θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν άμεσα και κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.

«Σήμερα, η Κρήτη και οι αγροτικές ενώσεις του νησιού ξεκινούν με τη σειρά τους νέες δυναμικές κινητοποιήσεις, με αφορμή τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Τα μηνύματα που εισπράττουμε είναι πολύ αισιόδοξα όσον αφορά στη συμπαράσταση των πολιτών, από τους οποίους ζητάμε να βρεθούν στο πλευρό μας. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι ενδεχομένως να έχουν μία διστακτικότητα, εξαιτίας της μορφής που πρόκειται να λάβει η διαμαρτυρία μας.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι ο σκοπός μας δεν είναι να ενοχλήσουμε. Αγωνιζόμαστε για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και δεν έχουμε άλλο μέσο για να ακουστεί η φωνή μας, παρά μόνο μέσω της διαμαρτυρίας».

Ο κ. Βασίλης Μανουράς

Στην ερώτηση αν πρόκειται να δούμε αποκλεισμούς άμεσα λιμανιών και αεροδρομίων, όπως ειπώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Μανουράς επεσήμανε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό, αλλά «θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις που θα πάρουν όλες οι αγροτικές και κτηνοτροφικές ενώσεις συντονισμένα, ενώ καθοριστικός παράγοντας που θα κρίνει την πορεία των κινητοποιήσεων είναι η συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου».

Δείτε το σχετικό βίντεο από την ΚΡΗΤΗ TV:

Αναταραχή στο κυβερνητικό “στρατόπεδο” από τις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις

Στην υπόλοιπη χώρα, ανυποχώρητοι από τα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες στην ηπειρωτικής Ελλάδα, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα γιγαντιαίο κύμα αντιδράσεων, που εκτείνεται από την Πελοπόννησο ως τον Έβρο.

Η εξέλιξη έχει θορυβήσει την κυβέρνηση, η οποία, έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις για τα Τέμπη τον περασμένο Φλεβάρη, τώρα βρίσκεται ενώπιον μίας νέας πρόκλησης που αφορά μαζικές συγκεντρώσεις λαού, οι οποίες μάλιστα έχουν τεράστια αποδοχή απ’ όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Μάλιστα, χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα πλαίσια της εβδομαδιαίας ανασκόπησης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε ειδική αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα πάνω στα οποία θα πραγματοποιηθεί μία μελλοντική συζήτηση.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός επισημαίνει: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της Ε.Ε.».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι «οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δε βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.

Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Άλλωστε, έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού».

Αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών των αποζημιώσεων και των αγροτικών επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός σημειώνει πως «ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούμε να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 το 2024. Θα λάβουν, δηλαδή, 600 εκατ. περισσότερα φέτος».

Ηράκλειο: Η ΕΟΑΣΗ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στο παγκρήτιο συλλαλητήριο

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου αναφέρει μία σειρά από λόγους που οδήγησαν στον μεγάλο αγροτικό ξεσηκωμό των τελευταίων ημερών, καλώντας όλους τους παραγωγούς, αλλά και τα σωματεία διαφορετικών κλάδων να στηρίξουν με τις δυνάμεις τους τις κινητοποιήσεις σε επίπεδο Κρήτης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

«Η ΕΟΑΣΗ είναι εδώ πιο δυνατή και μαχητική! Είναι η φωνή όλων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής, μακριά από τη σημερινή μιζέρια και εξαθλίωσή μας.

Καλούμε όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους να παλέψουμε όλοι μαζί για:

• Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, καθώς και τη βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να μας έχουν καταβληθεί.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

• Μείωση του κόστους παραγωγής.

• Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% απ’ όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

• “Πάγωμα” των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

• Οικονομική ενίσχυση στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους στις θαλάσσιες μεταφορές προϊόντων.

Συνεχίζουμε. Καλούμε τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη (σ.σ. σήμερα) και ώρα 10 π.μ. σε προσυγκέντρωση στον κόμβο των Πεζών, για να συμμετάσχουμε στο παγκρήτιο συλλαλητήριο», επισημαίνει η ΕΟΣΗ.

Χανιά: Προχωρούν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 12, αγρότες συγκεντρώθηκαν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, όπου στήνουν μπλόκο που θα παραμείνει ενεργό για τουλάχιστον δύο ημέρες. Στις 2 μ.μ. προγραμματίστηκε και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου διάρκειας μισής ώρας.

Για σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε νέος γύρος πιέσεων, αυτή τη φορά με αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων, σε συντονισμό με τις κινητοποιήσεις που αναμένονται σε όλη την Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 12 μ. στον κόμβο της Σούδας και στη συνέχεια θα κινηθούν προς το αεροδρόμιο “Ιωάννης Δασκαλογιάννης”, όπου θα τοποθετήσουν μπλόκο στην είσοδο.

Σταυριανουδάκης

Ο κ. Μανούσος Σταυριανουδάκης

Από ’κει και πέρα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια έως αύριο Τρίτη, οπότε και από εκεί και κάθε 48 ώρες θα επανεκτιμούν την κατάσταση για τις επόμενες κινήσεις τους.

Μιλώντας στο neakriti.gr, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε, μεταξύ άλλων, πως «δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη-κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δίκαιου αγώνα τους, συμπληρώνοντας πως κάθε 48 ώρες θα επανεκτιμούν την κατάσταση στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, στηρίζοντας τον αγώνα όλων των αγροτοκτηνοτρόφων».

Έκλεισε ο κόμβος του αεροδρομίου Ιωαννίνων

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 12 χθες το μεσημέρι, όταν αγρότες των Ιωαννίνων από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, τη Δωδώνη και την Κόνιτσα.

Μακεδονία: Αποκλεισμοί στην Εγνατία, νέο μπλόκο στον Λαγκαδά

Ενισχύονται καθημερινά και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Παράλληλα, έκλεισαν την Εγνατία επ’ αόριστον οι αγρότες της Ξάνθης, στο ύψος του κόμβου Βαφέικων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, στήνοντας ένα κοινό αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας οδού, στην Κοζάνη, προχθές Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη λ. Γεωργική Σχολή προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της ε.ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και στη θέση “Αλυσίδα”, στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας. Στην Κοζάνη, στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία οδό, υπάρχει πλέον μπλόκο με τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόιο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα.

Στην Πιερία υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου. Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας οδού Κερδυλλίων-Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.

Τελωνεία: Κλειστός ο Προμαχώνας

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου, που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς, πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Στερεά Ελλάδα: Νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, προχώρησαν προχθές Σάββατο οι αγρότες της Φθιώτιδας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

Στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός.

Συσκέψεις των αγροτών

Οι αγρότες στον Θεσσαλικό κάμπο, στο μπλόκο της Νίκαιας, αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα σύσκεψη σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Σημειώνεται πως εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών. Υπενθυμίζεται πως στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα βρίσκονται 4.000 τρακτέρ.

Τσουκαλάς: «Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται»

«Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει;», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά του ότι οι έντιμοι αγρότες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του με τίτλο «Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της Ν.Δ.», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ρωτά:

«Μα, αυτοί δεν είναι στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025; Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι τα θύματα της πολιτικής του, που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις αγροτικής γης;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι που βλέπουν μειωμένη την παραγωγή τους και αυξημένα τα κόστη όλη την περίοδο Μητσοτάκη;».

Φάμελλος : «Ο αγώνας των αγροτών είναι εθνικός

«Οι “γαλάζιες ακρίδες” φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών και σήμερα η ύπαιθρος, από τη μια μεριά από την ευλογιά και από την άλλη μεριά από το έλλειμμα των επιδοτήσεων, δεν έχει αύριο. Θέλουμε να ξαναβρούν οι κτηνοτρόφοι τα χωράφια τους. Θέλουμε να πάνε οι επιδοτήσεις στους τίμιους αγρότες, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι άμεσα με τις βασικές παραμέτρους του κόστους παραγωγής. Πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Αντώνης Σαμαράς: «Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα»

Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δε διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες!

Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτή τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας…

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη».