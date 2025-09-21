Αλέξης Καλοκαιρινός:Ο Σεπτέμβριος κυλάει με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Σεπτέμβριος κυλάει με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου. Ας διατρέξουμε μαζί τα κυριότερα:

🔘 Στη Νέα Αλικαρνασσό συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Η Νέα Αλικαρνασσός είναι μια ακόμη περιοχή η οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τις τομές των εταιρειών εγκατάστασης οπτικών ινών. Όπως είχαμε δεσμευτεί, ήρθε η ώρα της επούλωσης αυτών των πληγών. Οι ασφαλτοστρώσεις ξεκινάνε από τις οδούς Δημοκρατίας, Καρίας, Σταδίου, Ηρακλείτου, Αβαρά, Μπουμπουλίνας, Αταλάντης, Νικηταρά, Τσολάκη και Σκόπα.

Μεθοδικά, με διαφάνεια, προτεραιοποίηση και σε συνεργασία με την κάθε Δημοτική Κοινότητα,βελτιώνουμε τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Οι ανάγκες της πόλης, και του Δήμου ευρύτερα, είναι πολλαπλάσιες από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε Δημοτικής Αρχής. Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω το κάθε έργο οδοποιίας να γίνεται με ιδιαίτερη μέριμνα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοσή του στη ζωή μας.

🔘 Η αποκομιδή των απορριμμάτων παραμένει στο επίκεντρο

Η βελτίωση της απόδοσης των μεταβατικών μέτρων που έχουμε λάβει για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Με επίμονη προσπάθεια, η κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα και τα απρόοπτα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Γιώργο Καραντινό και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τα αντιμετωπίζουμε ένα προς ένα, ημέρα με την ημέρα, διανύοντας καθημερινά εκατοντάδες χιλιόμετρα και περνώντας δεκάδες ώρες στους δρόμους της πόλης.

Στόχος μας παραμένει η κατάσταση να βελτιωθεί περαιτέρω και να σταθεροποιηθεί ώστε τα μεταβατικά μέτρα να αποδώσουν τα αναμενόμενα μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού και τη συνολική μεταρρύθμιση που θα φέρει στη βέλτιστη απόδοση την Υπηρεσία Καθαριότητας, με μια πόλη πραγματικά και σταθερά καθαρή.

Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την προσπάθεια, που στέλνετε φωτογραφίες, που κατανοείτε τις δυσκολίες και βάζετε πλάτη σε αυτή τη φάση μετάβασης. Θυμίζω πως είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε όλοι ακόμα περισσότερο τις δυο δωρεάν υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων του Δήμου μας, καταγράφοντας αύξηση κατά 50%:

1.Την υπηρεσία καθορισμού ραντεβού απομάκρυνσης (2813409660 & 661 ή 2813409600, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00).

2. Την υπηρεσία δωρεάν παράδοσης στον Σταθμό Μεταφόρτωσης (πίσω από το Αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό, από Δευτέρα έως Σάββατο, 08:00 έως 14:00).

🔘 2.000 χρήστες πραγματοποίησαν 15.000 χιλιόμετρα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου μας

Ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο της πιλοτικής λειτουργίας των ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου μας και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά:

• 2.024 ποδηλάτες έκαναν εγγραφή στην πλατφόρμα.

• 15.841 km διανύθηκαν από τα ποδήλατα.

• 1.901,06 kg CO2 εξοικονομήθηκαν, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 86,41 δέντρα.

Χρειάζεται ακόμη προσπάθεια για την εδραίωση συνθηκών μικροκινητικότητας στο Ηράκλειο και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας και κάποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες, δυστυχώς, δεν έλειψαν και από αυτό το πρόγραμμα, καθώς διαπιστώθηκαν πολλοί βανδαλισμοί στα ποδήλατα και στους σταθμούς φόρτισης.

Όλα έχουν καταγραφεί και αξιολογούνται, ώστε με την επιστροφή τους στην καθημερινότητα της πόλης, όλες και όλοι να μπορούν να τα χαρούν ξανάστην μετακίνησή τους στους δρόμους της πόλης μας.

🔘 Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό των αστέγων: Μισθώθηκαν οι δυο πρώτες κατοικίες

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ» στον Δήμο μας, ο οποίος βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των αστέγων, νοιάζεται και φροντίζει καθημερινά για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Και ταυτόχρονα, αξιοποιεί προγράμματα όπως αυτό, που συμβάλλουν στην κοινωνική επανένταξή τους και δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία προσφέροντας στέγη, υποστήριξη, ενημέρωση και διασύνδεση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που βιώνουν αστεγία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι όμως προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή και σε αυτή τη μάχη αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να προσφέρουμε ένα καλύτερο αύριο και σε αυτούς τους συνανθρώπους μας.

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη, όλους τους συνεργάτες της Υπηρεσίας αλλά και της «Ηράκλειο ΜΑΕ» για αυτό το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό, η πρόσκληση για μίσθωση και των υπόλοιπων 18 κατοικιών οι οποίες θα στεγάσουν περίπου 40 συνανθρώπους είναι σε ισχύ, οπότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μας για περισσότερεςπληροφορίες.

🔘 Σε εξέλιξη τα νέα έργα ανάπλασης στις Άνω Ασίτες

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, τον Πρόεδρο της κοινότητας Βαγγέλη Πιπεράκη, την Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Νίκο Κονταράκη, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιάννη Σπυριδάκη, καθώς και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργο Μαυρογιάννη και τον πολιτικό μηχανικό Μανόλη Παντερή, είδαμε από κοντά την πρόοδο των νέων έργων ανάπλασης στις Άνω Ασίτες.

Έργα προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το πρόγραμμα LEADER, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής κατοίκων και επισκεπτών, δένοντας αρμονικά και ενισχύοντας τη φυσιογνωμία ενός οικισμού ο οποίος, όπως ανέφερα και σε προηγούμενη ανάρτηση, μπορεί να καθιερωθεί ως ένας τόπος επίσκεψης για όλους, ξένους επισκέπτες αλλά και για τους ίδιους τους Ηρακλειώτες.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα χωριά μας, μέσα στο υπέροχο φυσικό τοπίο του Δήμου μας και με τη γειτνίασή τους με το κύριο αστικό κέντρο, μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους κύριους μοχλούς της οικιστικής (και της συνακόλουθης οικονομικής) ανάπτυξης του Ηρακλείου μέσα στα επόμενα χρόνια.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη νέα διακοπή λειτουργίας του φράγματος Αποσελέμη που ανακοινώθηκε από τον Ο.Α.Κ., δημιουργώντας προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.

• Τις εργασίες τοποθέτησης αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Πραιτώριας από τη ΔΕΥΑΗ, στο πλαίσιο του έργου «Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση».

• Τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας για μικρούς και μεγάλους σε σχολεία και δημόσιους χώρους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-21 Σεπτεμβρίου 2025).

• Τη νέα επιχείρηση απομάκρυνσης αντικειμένων και εμποδίων που χρησιμοποιούν ιδιώτες και επιχειρηματίες για την παράνομη δέσμευση θέσης στάθμευσης σε διάφορες οδούς και πεζοδρόμια του Ηρακλείου, στην οποία προχώρησε η Δημοτική Αστυνομία.

• Την επίσκεψη στη Λότζια μαθητών και εκπαιδευτικών του 5ου Γυμνασίου και του 5ουΛυκείου Λάρισας, εκπροσώπων του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου καθώς και του συγγραματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Αριστομένη Συγγελάκη.

Τους υποδεχθήκαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και την αρχαιολόγο του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κάλλια Νικολιδάκη.

• Την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας της Α1 κατηγορίας μπάσκετ του Αθλητικού Σωματείου Κινητικά Αναπήρων «Ηράκλειο», την οποία παρακολουθήσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης» του ΕΛΠΕΠΑ. Όπου και επαναλάβαμε την πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίζει τις δράσεις των ΑμεΑ και να μεριμνά για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη.

• Την παρουσίαση της αναμνηστικής της αναμνηστικής έκδοσης της έκθεσης κειμηλίων «1923-2023: Ένας Αιώνας. Μια Κοινωνία. Ηράκλειο: Ο Τόπος που μας ένωσε». Μιας έκθεσης που είχε φιλοξενηθεί το 2023 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

• Την περιοδεία του συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου στην Αγία Τριάδα, στα πλαίσια του προγραμματισμού των τακτικών του επισκέψεων που πραγματοποιεί στις γειτονιές.

• Την ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου Δημοτικού Υπαλλήλου, του Ηλία Μοσχοβίτη (ΤΕ Μηχανικών-Ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών), επιτυχόντα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2024, παρουσία των αρμόδιων Αντιδημάρχων Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη και Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννας Καλονάκη.

• Το νέο κύκλο των επιτυχημένων δράσεων «Δια… Δήμου Μάθηση», που οργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, με δωρεάν μαθήματα που καλύπτουν ποικιλία θεμάτων και ενδιαφερόντων.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!